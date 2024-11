IT: Welcome to Derry: Erste Bilder zur Prequel-Serie

Stephen Kings Horrorgeschichte „Es“ wird in einer Prequel-TV-Serie auf HBO fortgesetzt. Die Serie mit dem Titel IT: Welcome to Derry wird 2025 veröffentlicht und erzählt die Geschichte einer neuen Gruppe von Charakteren, die in Maine leben und von Pennywise während einer seiner aktiven Mordperioden heimgesucht werden. Andy Muschietti, der Regisseur der beiden „Es“-Filme von 2017 und 2019, entwickelt die Serie zusammen mit Barbara Muschietti und Jason Fuchs.

Die Serie spielt im Jahr 1962, also 27 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films. In den ersten veröffentlichten Bildern der Serie wird deutlich, dass IT: Welcome to Derry sowohl neue Handlungsstränge als auch Verbindungen zu den „Es“-Filmen aufgreift. Eine wichtige Figur in den neuen Bildern ist Jovan Adepos Charakter, der eine Air-Force-Uniform mit dem Namensschild „Hanlon“ trägt. Diese Verbindung zur Familie Hanlon ist bedeutend, da Mike Hanlon einer der Hauptcharaktere in den „Es“-Filmen ist. Adepo könnte entweder Mikes Vater oder Großvater spielen und als Mittel dienen, um die Geschichte des Black Spot Nightclubs zu erzählen, die im ersten „Es“-Film kurz erwähnt wird. In Kings Roman war der Black Spot Club ein Zufluchtsort für schwarze Soldaten, wurde aber von einem weißen Überlegenheitskult niedergebrannt.

Your worst dream come true… a first look at the HBO Original Series #ITWelcomeToDerry, coming to Max in 2025. pic.twitter.com/RU6Na83Ybc — Max (@StreamOnMax) October 31, 2024

IT: Welcome to Derry bietet eine neue Besetzung, darunter Jovan Adepo („3 Body Problem“), Chris Chalk („Gotham“), Taylour Paige („Zola“), James Remar („The Warriors“), Stephen Rider („Daredevil“) und Bill Skarsgård, der in seiner Rolle als tanzender Clown Pennywise zurückkehrt.

Pennywise macht sich noch rar

Interessanterweise enthalten die ersten veröffentlichten Bilder keinen direkten Auftritt von Pennywise, obwohl sein Name im Hintergrund eines der Fotos zu sehen ist. Da Pennywise alle 27 Jahre erwacht, wird die Serie die Geschichte seines Amoklaufs vor den Ereignissen der „Es“-Filme erkunden. Sollte die Serie die Geschichte des Black Spot Clubs weiter vertiefen, könnte sie auch die Rassenspannungen in Derry zu dieser Zeit und wie Pennywises Einfluss auf diese Ereignisse, untersuchen.

Die Serie wird sowohl aus der Perspektive von Erwachsenen als auch von Teenagern erzählt, was durch die Darstellung einer Gruppe junger Teenager in den ersten Bildern angedeutet wird. Außerdem soll die Serie die Ursprünge des übernatürlichen Wesens, das Pennywise ist, näher beleuchten – etwas, das in Kings Roman ausführlicher behandelt wird, aber auf dem Bildschirm noch nicht vollständig erklärt wurde. IT: Welcome to Derry verspricht somit eine spannende Erweiterung des „Es“-Universums zu werden, die sowohl neue als auch altbekannte Elemente miteinander verknüpft.

