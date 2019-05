Die letzte Episode von Game of Thrones ist ausgestrahlt. Die achte Staffel hat viele Fans enttäuscht, aber trotzdem ist es noch das Beste was wir derzeit im Fernsehapparat zu sehen bekommen. Oder am Laptop. Oder sonst wo. Trotz aller Enttäuschungen, weil es nicht zum Disney-Happy-End mutierte, stellt man sich die Frage über ein Sequel. Stoff dafür gebe es. Auch einen Cliffhanger in der letzten Folge.

Also wenn du wirklich nach Spoilern zur letzten Folge suchst, dann kannst du auch gleich die Serien-Kritik von uns dazu lesen. Und wie geht es in der Welt weiter? Also was passiert mit unseren Charakteren, die die Showrunner und George R.R. Martin überleben haben lassen? Wird es gar eine Fortsetzung geben? NEIN!

„Nein, nein, nein. Nein“, sagte Bloys zu The Hollywood Reporter.

HBO arbeitet an mehreren Prequel-TV-Serien mit neuen Charakteren und Schauspielern in einer Geschichte, die in einem anderen Zeitraum spielt. Wie zum Beispiel The Long Night, die bereits im Sommer mit den Dreharbeiten beginnt. Bloys sagt jedoch, dass es keine Fortsetzungen geben wird, weil er das Game of Thrones von D.B. Weiss und David Benioff alleine stehen lassen wird. Die beiden hätten übrigens 10 Folgen pro Staffel von HBO bekommen, aber daraus machten sie bekanntlich weniger und Episoden mit Überlänge. Vielleicht hatten sie es eilig, weil der nächste Auftrag wartet: Star Wars.

„Ein Teil davon ist, dass ich möchte, dass diese Show – diese Game of Thrones, Dan und Davids Show – eine eigene Sache ist. Ich möchte nicht Charaktere aus dieser Welt nehmen, die sie wunderschön gemacht haben und in eine andere Welt, die von jemand anderem erschaffen wurde, stecken“, sagte er.

Die Welt, die George R. R. Martin geschaffen hat, ist „gewaltig“, so Bloys. HBO möchte also weiterhin neue Dinge ausprobieren, anstatt vertraute Charaktere und Einstellungen wieder herzustellen.

„Wir versuchen, Dinge zu tun, die sich anders anfühlen – und nicht die gleiche Show zu wiederholen. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum eine Fortsetzung oder das Aufgreifen der anderen Charaktere im Moment für uns keinen Sinn ergibt.“

Zusammengefasst: Die gesamte achte Staffel war umstritten, insbesondere das Finale. Die Fans erstellten eine Online-Petition, in der sie um ein Remake baten, und die Sansa-Schauspielerin Sophie Turner kritisierte dies als „respektlos“.

Die Idee eines Sequels mit Arya Stark als Piratin/Assassinin im unentdeckten Land von Westeros hätte schon etwas… Der „Cliffhanger“ wäre bereits da.