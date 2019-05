Der nächste Star Wars-Film nach Episode 9 wird 2022 in die Kinos kommen und von David Benioff und DB Weiss produziert werden. Beide haben sich in den letzten Jahren einen Namen im Film Business gemacht als Showrunner der Erfolgsserie Game of Thrones.

Keine TV Produktion zuvor wurde auf solch hohen Niveau und vor allem auch mit solch hohen Produktionskosten hergestellt.

Hier findet ihr unsere aktuelle Game of Thrones Episoden Kritik

Walt Disney CEO, Bob Iger, bestätigte nun bei einer Präsentation im Rahmen des MoffetNathanson Media & Communications-Gipfels dass, Benioff und Weiss an einem Star Wars-Film arbeiteten Eigentlich war von einer neuen Trilogie die Rede, obwohl Iger diesmal nur einen Film erwähnte.

Nach der Bekanntgabe, dass es nach Episode 9 etwas dauern wird bis es neue Star Wars Filme zu sehen geben wird, war die genaue Ankündigung des ersten neuen Filmes dann doch eine Überraschung.

Wir haben mit David Benioff und DB Weiss, die durch Game of Thrones bekannt wurde, einen Deal abgeschlossen, und der nächste Film, den wir veröffentlichen, wird ihnen gehören. Und mehr werden wir erstmal nicht verraten.

sagte Iger während der Präsentation. Obwohl noch nicht viel über das Projekt bekannt ist, deuten die ersten Gerüchte darauf hin, dass Weiss und Benioffs Star Wars-Film in den Tagen der Alten Republik und somit tausende Jahre vor der Skywalker-Saga stattfinden könnten.

Spiele wie Star Wars: Knights of the Old Republic und das MMORPG The Old Republic haben diese Epoche zum ersten Mal besucht

Doch darüber hinaus ist diese Epoche weitgehend unerforscht. Sollten die Gerüchte stimmen, haben Weiss und Benioff viel Raum, um ihre eigene Geschichte im Star Wars Kanon zu erzählen. Fans der Old Republic Reihe ersehnen bereits seit Jahren einen Film dieser Ära herbei. Und wer wäre besser dafür geeignet als die „Erschaffer von Drachen“ auf der TV Leinwand.