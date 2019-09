The Last of Us Part 2: Warum es kein Open World-Game ist

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog

The Last of Us Part 2 ist nach eigenen Worten Naughty Dog’s größtes und ehrgeizigstes Spiel aller Zeiten. Es ist in der Tat so groß, dass es für seine physische Veröffentlichung auf zwei Blu-Ray-Discs ausgeliefert werden muss. Laut Naughty Dog ist alles, was wir bisher von dem Spiel gesehen haben – und wir haben einiges gesehen – nur “ein winziger Bruchteil” der gesamten Erfahrung. Die automatische Annahme, die man daraus ziehen würde, wäre, dass das Spiel einen Sandbox-Open-World-Ansatz annimmt. Doch das ist nicht der Fall.

The Last of Us Part 2 bietet eine riesige Welt, in denen man Kampf- und Stealth-Taktiken in intensiven Szenarien anwenden kann. Trotzdem soll es immer noch eine lineare, handgefertigte Erfahrung sein, ganz im Sinne von Naughty Dog. Im Gespräch mit IGN erklärte Game Director Neil Druckmann, wie genau das Spiel aufgebaut ist und wie das alles im Zusammenhang mit diesem größten Spiel aller Zeiten funktionieren wird.

Mehr wie ein Film, als eine selbstständige Erfahrung

Zu Beginn versicherte Druckmann, dass die Länge das Tempo des Spiels nicht beeinträchtigen wird und dass die Spieler eine emotionale Reise mit dem Tempo des ersten Spiels erwarten können.

“Es ist nicht gepolstert, es hat das Tempo des ersten Spiels”, sagte er. “Du machst diese verrückte, emotionale, erschütternde Achterbahnfahrt, die diese Hochspannung und diese langsameren, provokativeren, nachdenklicheren Momente hat … diese Art von Ereignissen werden während des gesamten Spiels verbreitet.”

Was ist nun genau mit den offeneren Abschnitten? Laut Druckmann wird sich das Spiel von Zeit zu Zeit in Story-Abschnitten öffnen, die nicht zu intensiv oder zu hoch sind, und es den Spielern ermöglicht, Dinge in ihrem eigenen Tempo zu erkunden und anzunehmen. Das Spiel übernimmt jedoch die Kontrolle und liefert handgefertigte Versatzstücke in Skriptszenarien, ähnlich wie man es normalerweise in einem Naughty Dog-Spiel erwartet.

Laut Druckmann funktioniert ein Open-World-Ansatz für The Last of Us einfach nicht, da das Spiel aufgrund dieser Struktur an Spannung verlieren würde.

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für die PS4. Naughty Dog bestätigte kürzlich, dass das Spiel keinen Multiplayer-Modus haben wird. Dafür erwarten wir nichts anderes als einen packenden Singleplayer-Titel der Sonderklasse!