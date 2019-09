The Last of Us Part 2 wird keinen eigenständigen Multiplayer-Modus bieten

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Es gibt einen Funken Hoffnung für einen Multiplayer-Modus, doch zumindest zum Beginn wird The Last of Us Part 2 eine reine Singleplayer-Erfahrung sein. Die Zeiten der Spekulationen über den kommenden Naughty Dog-Titel sind definitiv vorbei.

Bei einem Event Anfang dieser Woche bestätigte Emilia Schatz, Lead Game-Designerin bei Naughty Dog, dass es an Multiplayer im kommenden PS4-Exklusiv-Titel mangelt. Genauer gesagt: Es wird gar keinen geben. Doch die Geschichte wird damit nicht zu Ende erzählt.

“Wir konzentrieren uns auf eine Einzelspieler-Erfahrung, deshalb machen wir nur ein Einzelspieler-Spiel”, sagte Schatz während der Veranstaltung, als er gefragt wurde, wie der zuvor bestätigte Mehrspieler-Modus aussehen würde. “Richtig, es ist ein Einzelspielerspiel”, erklärte ein Sony-Vertreter anschließend per E-Mail gegenüber USGamer.

Auf der E3 2018 gab es noch Ansprachen von Kurt Margenau und Anthony Newman, dass der Mehrspieler-Modus von The Last of Us ein Comeback feiern würde. Der Mehrspieler hatte durchwegs seine Fans, die darauf gehofft hätten eine neue Erfahrung zu erleben. Und das werden sie wahrscheinlich auch, nur zu einem späteren Zeitpunkt. Der Entwickler wird wohl seperat einen Multiplayer-Modus bringen, ob das als DLC oder gar als eigenständiger Titel sein wird, ist noch ungewiss. Wir hoffen auf eine kostenlose Erweiterung.

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar für PS4.