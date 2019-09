PlayStation Plus im Oktober: The Last of Us Remastered und eine Baseball-Simulation

The Last of Us (PS3) - (C) Naughty Dog

Nachdem Sony die Fortsetzung angekündigt hat, The Last of Us Part 2, erscheint passend dazu im Oktober The Last of Us Remastered (2014) als PlayStation Plus-Titel im Oktober.

Außerdem gibt es eine Baseball-Simulation, nämlich MBL The Show 19. Dabei schlüpft man als Sieler in die Haut von MLB-Legenden und tretet in Duellen an: Hitter gegen Pitcher. Schnelle Spiele und ein RPG-Erlebnis sind garantiert. Ein weltweiter Online-Wettkampf gehört zu den Highlights.

Das “Meisterwerk” von Naughty Dog, The Last of Us Remastered, zeigt eine gnadenlose Reise durch die Ruinen der USA. Zwanzig Jahre nach einer tödlichen Pandemie macht sich das ungewöhnliche Gespann aus Joel und Ellie auf die Suche nach einem Gegenmittel für Pilzsporen, die Menschen in geistlose Kannibalen verwandelt. Im Vergleich zur ursprünglichen PS3-Version gibt es die postapokalyptische Welt komplett in 1080p High Definition. Der ursprüngliche DLC “Left Behind”, der Ellies Vergangenheit in einem Einzelspieler-Prolog erzählt, ist ebenfalls enthalten. Dazu gibt es acht neue Multiplayer-Karten, einen noch härteren Schwierigkeitsgrad für den Einzelspieler-Modus und ein “Making of” über das exklusive PlayStation-Spiel.

Die beiden Titel können ab dem 1. Oktober im PlayStation Store bezogen werden. Bis dahin hat man noch die Chance im September auf Batman: Arkham Night und Darksiders III.