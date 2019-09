The Last of Us Part 2: Welche Rolle spielt Joel noch?

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Seit wir wissen, dass es The Last of Us Part 2 geben wird, stellen wir uns nur eine Frage: Welche Rolle spielt Joel noch? Zumindest im allersten Teaser wurde der beliebte Protagonist angedeutet. Danach fehlte lange Zeit jede Spur von ihm. Erst im letzten Trailer ist Joel erstmals wirklich zu sehen. Doch bleibt er für die Story wichtig?

Die Antwort lieferte nun Naughty Dog-Director Neil Druckmann selbst im Interview mit IGN. Dabei ging er auf die Rolle von Joel im zweiten Teil ein. Diese wird offenbar alles andere als “Nebensache” abgetan, auch wenn sich bislang alles nur um Ellie zu drehen schien:

“Ich sage euch, dass Joel eine sehr wichtige Rolle im Spiel übernimmt.”

Das wir den beliebten Joel bislang kaum zu Gesicht bekommen haben, liegt laut Druckmann nicht daran, welchen Anteil er am Spiel haben wird. Denn das Verhältnis von Joel zu Ellie ist sehr angespannt. Das mag vielleicht daran liegen, dass Teenager eben Teenager sind, und sie eine gemeinsame Geschichte erlebt haben – die man so nicht vergisst. So viel von The Last of Us handelt von diesem Überlebens-Duo, sowie ihrer Dynamik untereinander.

Nach den Ereignissen aus Teil 1 von The Last of Us (PS3, PS4) hat sich Ellie in der Sieldung Jackson niedergelassen und sich dort eingelebt. Sie hat Freunde gefunden und sich mit Joel auseinandergelebt. Doch der Trailer hat es schon gezeigt: Das Band zwischen den beiden ist noch immer sehr stark, wenn es ums Überleben geht. Sicherlich werden wir bis zum Release am 21. Februar 2020 noch den ein oder anderen Story-Happen präsentiert bekommen. Natürlich werden wir auch dann wieder darüber berichten!

The Last of Us Part 2 erscheint exklusiv für die PlayStation 4.