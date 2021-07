The Last of Us TV-Serie: Die erste Staffel wird zehn Folgen haben

Die TV-Serie zu The Last of Us startet womöglich erst 2022. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Insgesamt 10 Stunden The Last of Us als reale TV-Serie erwarten uns: Jede der ersten zehn Episoden wird ungefähr eine Stunde lang sein.

Die Produktion rund um die Serien-Adaptierung des Erfolgsspiels ist gerade einmal angelaufen, aber der Hype ist bereits groß. Die Dreharbeiten sind gerade im Gange und immer mehr Darsteller der Serie werden genannt. Letzte Woche wurde Dumbos Nico Parker als Joels Tochter Sarah bestätigt. Parker wird sich Pedro Pascal und Bella Ramsey anschließen, die die Hauptdarsteller Joel und Ellie spielen werden.

Wie groß die Rolle von Parker sein wird wissen Spieler, wenn sich die TV-Serie original an die Spiele halten wird. Vielleicht sehen wir auch mehr Szenen als im Spiel, was vor der Tragödie passiert.

Autor und Produzent der Serie Craig Mazin (Chernobyl – Sky Mini-Serie) hat bekannt gegeben, dass die erste Staffel von The Last of Us aus zehn Episoden bestehen wird. Jede einzelne Episode wird rund eine Stunde dauern, wie er im Scriptnotes-Podcast bekanntgeben hat.

Was passiert in der The Last of Us TV-Serie?

Natürlich gibt es bereits einige Theorien, welche Elemente der Spielgeschichte übernommen und welche weiter ausgebaut werden. Ob Joels Tochter mehr Screenzeit bekommen wird ist damit noch nicht fix. Da auch Naughty Dog-Regisseur Neil Druckmann an Bord ist, wird wahrscheinlich der Plot der Spiele nicht unterbrochen. Für die Fans des Spiels wäre es eigenartig, wenn die Handlungen stark abweichen würden. Allerdings könnte man die TV-Serie nutzen, dass man machen Charakteren mehr Tiefe gibt. Es wurden nämlich „Unterschiede zum Videospiel“ bereits bestätigt.

Mit HBO hat PlayStation Studios und Sony Pictures einen starken Partner für die The Last of Us TV-Serie bekommen, der vor allem wegen Game of Thrones weltbekannt ist. Geplant sind vorab mehrere Staffeln.

Ursprünglich war ein einzelner Film zum Videospiel in Arbeit, aber die Serie dürfte wohl die bessere Entscheidung gewesen sein. Den Film zu The Last of Us wird es nicht mehr geben.

Wichtige Fragen und Antworten zur Serie

Wer führt Regie? – Die Pilotfolge wird Kantemir Balagow (Beanpole, Cheronbyl) leiten, ein russischer Filmregisseur und Drehbuchautor. Ursprünglich war Johan Renck für die allererste Folge geplant, der konnte jedoch wegen anderen Terminen nicht. Ali Abbasi und Jasmila Žbanic sind als weitere Episoden-Regisseure bisher aufgelistet worden.

Wer schreibt das Drehbuch zur The Last of Us TV-Serie? – Naughty Dog-Vize-Chef Neil Druckmann und Produzent Craig Mazin sind dafür zuständig.

Wann wird man die Serie sehen können? – Ein offizielles Datum gibt es von HBO noch nicht. Die Produktion ist erst im November 2020 angelaufen, seit kurzem finden die Dreharbeiten statt. Realistisch kann man mit einen Start 2022 rechnen.

Wer ist für den Soundtrack der Serie zuständig? – Wie auch bei den beiden The Last of Us-Spielen wird das der argentinische Musiker Gustavo Santaolalla übernehmen.

Welche Darsteller sind bisher bestätigt?

Pedro Pascal wird Joel spielen. Er ist bekannt für seine Rollen als Oberyn Martell in Game of Thrones und der Hauptrolle in The Mandalorian. Der Joel-Synchronsprecher in den beiden Spielen hätte sich jemand anders vorstellen können.

Ein weiterer GoT-Charakter taucht ebenfalls im Cast der The Last of Us TV-Serie auf: Bella Ramsey spielt Ellie. Die britische Schauspielerin kennen wir als Lyanna Mormont von Game of Thrones.

Weiteres wurden Gabriel Luna als Tommy, Merle Dandridge als Marlene und eben Nico Parker als Sarah bestätigt.