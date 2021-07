The Last of Us 2: PlayStation Konsolen sind kugelsicher

The Last of Us 2: Ellie findet eine PS3. Die PlayStation 3 war die letzte Spielkonsole die herausgekommen ist, bevor die Apokalypse im Spiel ausgebrochen ist. -©Naughty Dog, Sony

Aufmerksame Spieler haben festgestellt, dass die Sony PlayStation 3 Konsole in The Last of Us 2 unzerstörbar ist.

Warum ausgerechnet PS3 Konsolen?

Wer The Last of Us 2 durchgespielt hat, der hat bestimmt die verlassene PS3 Konsole im Spiel entdeckt. Dass es sich ausgerechnet bei dem Fund um eine PS3 Konsole handelt, liegt daran, dass die Welt im Spiel genau um die Zeit unterging, als die PS3 die Welt beherrscht hat und natürlich The Last of Us 2 ein Sony Exklusivtitel ist. Dass die Konsole nach all den Jahren überhaupt noch zu finden sind, mag wohl an ihrer Unzerstörbarkeit liegen, denn sie kann im Spiel nicht kaputtgehen.

Das Video

Hier ein Video welches auf Reddit gepostet worden ist und die eindrucksvoll demonstriert wie unkaputtbar die PS3 Konsole im Spiel ist:

Don’t try this at home!

Die Entwickler von Naughty Dog sind bekannt dafür aus jedes kleine Detail zu achten. So auch bei den vielen Eastereggs, die erst bei mehrmaligem Durchspielen entdeckt werden können. Im Vergleich zu den anderen Gegenständen welche sich in unmittelbarer Umgebung befinden, sind interessanterweise die im Spiel zu findende PS3 Konsole nicht zerstörbar. Im Laufe des Titels lässt sich auch eine PS Vita ist im Spiel zu finden. Auch diese lässt sich nicht zerstören. Was der Grund dafür ist, dass die Konsolen sich im Spiel nicht zerstören lassen wollen, ist nicht bekannt. Soviel wir wissen sind PS3 Konsolen sehr robust, aber nicht unzerstörbar! Don’t try this at home.

