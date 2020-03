The Last of Us Part 2-Game-Director nennt die PS5 den “größten Sprung” seiner Karriere

PS5 Prototyp - (C) LetsGoDigital

Der Co-Game-Regisseur von The Last of Us Part 2 bezeichnete die PS5-Spezifikationen als den “größten Sprung” seiner Karriere. Sony hat gestern in einem Video offiziell die technischen Daten der PS5 bestätigt und dabei gezeigt, wie viele Teraflops die Konsole hat und wie schnell ihre SSD ist.

Auf Twitter zeigte Kurt Margenau, der Co-Game-Regisseur von The Last of Us Part 2, wie begeistert er von der PS5-SSD ist.

“Die Leute wissen nicht einmal, wie groß der Sprung in Bezug auf das Spieldesign sein kann, insbesondere für First-Party-Entwickler [wie Naughty Dog], die nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner entwerfen müssen”, sagte Margenau, der auch die SSD der Konsole als die größten Sprung seiner Karriere deutete.

Margenau ist nicht der einzige Spieleentwickler, der so positiv auf die Spezifikationen der PS5 reagiert hat. Bevor die technischen Daten der Konsole bekannt wurden, twitterte Billy Khan, der leitende Engine-Programmierer bei DOOM Eternal-Entwickler id Software, dass die PS5 “fantastisch” sei. In dem Enthüllungsvideo sagte Mark Cerny, dass es schwierig war, Spiele für die PS3 zu entwickeln, und es scheint, dass Sony versucht, Entwicklern mit der PS5 das zu geben, was sie wollen. Sony bekräftige schon oft: man möchte nicht selben Fehler machen wie bei der PlayStation 3.

Die Art und Weise der Spieleentwicklung wird sich ändern

Viele Spiele-Entwickler freuen sich über die SSD-Festplatte. Damit wird sich auch die Art und Weise, wie sie Spiele entwicklen, verändern. Nicht nur Ladezeiten werden minimiert, noch viele Neuerungen werden auf uns zukommen. So kann man nun auch die offenen Welten wirklich offener machen und muss keine Ladezeiten irgendwo “einbauen”.

Die Ankündigung der Spezifikationen wurde in der PlayStation-Community aufgenommen, allerdings gibt es noch viele Fakten, die die Fans nicht wissen. So gibt es noch keinen offiziellen Preis der PS5-Konsole. Es wird gemunkelt das der Startpreis zwischen 399 und 499 liegt. Den genauen Release-Termin ist uns Sony ebenfalls noch schuldig. Bisher wissen wir nur von “Weihnachten 2020”, genauso bei der Microsoft-Konsole, der Xbox Series X. Diese ist übrigens einen Tick besser am technischen Reißbrett. Doch lest selbst.

Quelle: Twitter