PS5 mit SSD-Festplatte ist mächtiger, als die meisten Menschen denken würden

Die nächste Generation der Heim-Konsolen ist in Sichtweite. Doch weder Sony, als auch Microsoft, haben nur einige Details zu PS5 (PlayStation 5) und Project Xbox Scarlett losgelassen. In der Branche gibt es einige Diskussionen darüber, was die beiden unter dem Weihnachtsbaum 2020 legen werden. Eines ist fix: Sowohl die PS5, als auch die nächste Xbox-Konsole, werden mit einer Solid-State-Festplatte (kurz SSD) ausgestattet sein. Viele Entwickler sind darüber sehr erfreut.

Fügt dieser ständig wachsenden Liste von Entwicklern, die sich auf die nächste Konsolen-Generation freuen, einen weiteren Namen hinzu. Tim Ash von BoxFrog Games, Entwickler des rasanten Flug-Arcade-Titels Lost Wing, hatte kürzlich ein Interview mit Gamingbolt. Als Ash gefragt wurde, was die neue Technik in Konsolen, also konkret der PS5 bringe, gab er eine sehr positive Antwort.

“Lost Wing hat eine Menge Respawns (na ja, wenn ich es spiele …) und daher Ladezeiten”, sagte er. “Zum Glück sind wir sehr schnell bei den Ladezeiten nach dem ersten Laden, aber das Aufkommen von Hochleistungs-SSDs auf PS5 ist ein Segen für die allgemeine Leistung und das Eintauchen, als viele Leute glauben.”

Lost Wing ist derzeit in Vorbereitung auf den Release und wird demnächst vollständig für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein.