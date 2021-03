The Division 2 bekommt Ende 2021 ein weiteres „großes Update“

Tom Clancy's The Division 2 - (C) Ubisoft

Malmö, Schweden – The Division 2 sollte eigentlich enden. Das Titel-Update 12, das letzten Monat in Ubisofts Multiplayer-Shooter-Spiel veröffentlicht wurde, sollte das letzte sein. Ubisoft Massive gab damals bekannt, dass The Division 2 aufgrund der anhaltenden Unterstützung der Spieler in diesem Jahr tatsächlich weitere Updates erhalten wird, und heute hat das Studio einen Einblick in das gegeben, was dieses Jahr zu erwarten ist.

Laut Ubisoft hat The Division 2 seit ihrem Start vor fast zwei Jahren mehr als 40 Millionen Spieler erreicht. Seitdem gibt es sowohl eine kostenlose Testversion als auch eine kostenpflichtige Erweiterung, Warlords of New York. Es gab auch einige wichtige Ergänzungen, wie das 100-stöckige Summit-Gebäude, in dem laut Ubisoft rund 97 Millionen Stockwerke skaliert wurden – was mehr als die Entfernung zum Mond bedeutet.

The Division 2 – So geht es weiter

In jedem Fall hat das Division-Team von Massive mit der Arbeit an neuen Inhalten begonnen, wobei Produzent Adrian Trasca und Associate Creative Director Yannick Banchereau weiterhin in Führungspositionen tätig sind. Das Studio schätzt, dass die Fertigstellung der neuen Inhalte „mehrere Monate dauern werden“ und dass das nächste große Update „frühestens“ Ende dieses Jahres erwartet werden kann.

Was dieser Inhalt mit sich bringen wird, ist immer noch ein Rätsel. Ubisoft Massive aus Malmö (Schweden) ist noch nicht bereit, darüber zu diskutieren, aber es heißt, dass das nächste Update „eine bedeutende Änderung im Spiel bringen soll“.

In der Zwischenzeit wird die nächste Staffel von The Division 2 eine Wiederholung von Year 2 Season 1 sein, was eine weitere Gelegenheit darstellt, die in der ersten Staffel von Warlords of New York angebotenen Belohnungen zu sammeln. Ubisoft sagt, dass Spieler regelmäßige Ligen und globale Events sowie neue Bekleidungs-Events erwarten können, da es den Saisonplan des vergangenen Jahres wiederholt.

The Division 2 ist für PS4, Xbox One, Stadia und Windows 10 PC verfügbar. Auf PS5 und Xbox Series X ist der Titel in 4K und 60 FPS spielbar.