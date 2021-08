Epic Games Store hat 131 Mio. US-Dollar mit exklusiven Spiele verloren

Die meistgespielten Games 2020 im Epic Games Store. - Bildquelle: Epicgames.com

Durch die Epic-gegen-Apple-Klage sind einige finanzielle Details bekanntgeworden, von denen wir wahrscheinlich sonst nie erfahren hätten. Dank öffentlich zugänglicher Gerichtsdokumente kennen wir Epic nun viel besser. Bisher hat das Unternehmen hinter Fortnite, Unreal Engine und Co rund 444 Millionen US-Dollar ausgegeben, um exklusive Deals mit Spiele-Publishern abzusichern – einschließlich Mindestgarantien, die Epic abdecken müsste, wenn das Spiel nicht den gewünschten Umsatz erzielt.

Wir wussten jedoch nicht, wie viel Geld Epic zurückerhält, bis Simon Carless ein Dokument auf Twitter veröffentlicht hatte. Der Verlust der Investition liegt anscheinend bei 131 Millionen US-Dollar.

Epic Games Store: Dokument zeigt was man mit exklusiven Spielen verdient hat

Im geteilten Dokument von Carless sieht man verschiedene Spiele, die seit 2019 im Epic Games Store veröffentlicht wurden. Dabei wird ersichtlich wie viel Umsatz das Spiel geniert hat und wie viel Epic voraussichtlich verdient hat.

Zählt man die Summen zusammen hat Epic 217 Millionen US-Dollar für Mindestgarantien ausgeben, aber nur 86 Millionen US-Dollar zurückgewonnen. Damit entspricht es einen Fehlbetrag von 131 Millionen US-Dollar, also hat Epic nur etwa 40 Prozent seiner Investitionen in exklusive Spiele zurückerhalten.

Mit welchen Spielen Epic am meisten verloren hat wissen wir aufgrund des geteilten Dokuments nicht. Die Spieletitel wurden geschwärzt, somit wissen wir nicht, welche Spiele die großen Gewinner oder Verlierer von Epic sind, aber es gibt dazugehöre Release-Termine.

Das hat einen Reddit-User namens MrBubbaJ auf den Plan gerufen, der die notwendigen Querverweise ergänzt hat.

Exklusive Spiele im Epic Games Store: War Metro Exodus ein Reinfall?

Dauntless und Satisfactory dürften die großen Gewinner in dieser Tabelle sein. Für zwei Spiele hat Epic jedoch viel Geld in die Hand genommen – und anscheinend verloren: Metro Exodus und The Division 2. Beim neuesten Metro-Teil wurden 22,2 Millionen US-Dollar in den Sand gesetzt, dass ganze wird von The Division 2 getoppt mit 24,5 Millionen US-Dollar.

Ein weiterer Ubisoft-Titel dürfen ebenfalls nicht die erhoffte Marge gebracht haben: Anno 1800. Dort wurden möglicherweise weitere 14 Millionen US-Dollar angebaut.

Ob Epic an exklusiven Spielen festhalten wird, wird die Zukunft zeigen. Allerdings wird man ohne Investitionen die Marktbeherrschung von Steam auf der PC-Plattform nicht stoppen können. Mit Fortnite verdient man aktuell viel Geld, auch mit der Unreal Engine. Es wird also “drin” sein, wie man so schön sagt.