The Division 2: ‚Battle for Brooklyn‘-DLC für 2025 geleakt – Release-Fenster & Preis enthüllt

Die nächste Erweiterung für The Division 2, Battle for Brooklyn, soll laut einem neuen Bericht eines bekannten Brancheninsiders Ende Mai 2025 erscheinen. Der Insider Gaming-Experte Tom Henderson teilte zudem Details zur Größe und zum Preis des DLCs mit.

EXCLUSIVE – The Division 2’s Next DLC Release Datehttps://t.co/54ymaLa3c9 Werbung — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) April 18, 2025

In diesem Beitrag erfahrt ihr alles über das neueste Update für The Division 2.

The Division 2 Battle for Brooklyn: Klein, aber bedeutend

Am 15. März feierte The Division 2 sein sechsjähriges Jubiläum. Obwohl Massive Entertainment keine großen Erweiterungen mehr veröffentlicht, wird das Spiel weiterhin unterstützt.

Die aktuelle Saison, First Rogue, startete im Juni 2024. Ursprünglich war ein neuer DLC für Ende 2024 geplant, doch dieser wurde auf 2025 verschoben. Nun berichtet Tom Henderson, dass Battle for Brooklyn voraussichtlich Ende Mai 2025 erscheint. Laut ihm wird es die kleinste Erweiterung der Reihe sein und für 15 US-Dollar erhältlich sein. Mehr Details sollen am 23. April in einer offiziellen Präsentation von Massive Entertainment bekannt gegeben werden.

Release-Zeitraum und Fan-Spekulationen

Die Vorhersage von Henderson deckt sich mit Fan-Theorien, die davon ausgehen, dass Battle for Brooklyn zwischen dem 27. Mai und 10. Juni veröffentlicht wird. Massive Entertainment hat in der Vergangenheit große Updates vier bis fünf Wochen im Voraus angekündigt, was die Spekulationen weiter untermauert.

Wie lange wird The Division 2 noch unterstützt?

Ursprünglich sollte die Content-Roadmap von The Division 2 bereits Ende 2020 auslaufen, doch das Spiel erwies sich als beliebter als erwartet. Auch wenn keine großen Updates mehr geplant sind, könnten kleinere Inhalte – wie das STALKER 2-Crossover – weiterhin erscheinen.

Werbung

Hier gelangt ihr zu unserer Game Review zum Spiel.