Neue Xbox soll alles vereinen: PC-Power, Spielebibliothek und kein Online-Abo

Microsoft plant mit der nächsten Xbox einen echten Umbruch. Laut neuen Berichten von WindowsCentral.com soll die neue und kommende Xbox-„Konsole“ nicht nur alle bisherigen Xbox-Spiele unterstützen, sondern auch die volle Power eines Windows-PCs bieten: inklusive Zugang zu Steam, Epic und Co. Und das Beste: Online-Gaming könnte endlich kostenlos werden.

Was steckt hinter dieser neuen Strategie, und wie verändert sie das Xbox-Universum? Wir fassen zusammen, was bisher bekannt ist und warum du dich auf eine völlig neue Art von Konsole einstellen solltest.

Xbox wird zum Windows-PC für dein Wohnzimmer

Xbox-Chef Phil Spencer hat in den letzten Monaten immer wieder angedeutet, dass Microsoft die Grenzen zwischen Konsole und PC aufheben will. Nun verdichten sich die Hinweise: Die nächste Xbox soll ein speziell optimiertes Windows-System nutzen, das wie eine klassische Konsole funktioniert, aber bei Bedarf in den PC-Modus wechseln kann.

Damit hättest du Zugriff auf deine komplette Xbox-Bibliothek – von Halo bis Starfield – und gleichzeitig auf PC-Spiele über Steam, Battle.net oder den Epic Games Store. Sogar PlayStation-PC-Titel wie God of War oder Spider-Man sollen darauf laufen können. Damit würde Xbox die größte Spieleplattform aller Zeiten schaffen.

Kein Xbox-Live-Zwang mehr für Multiplayer, dafür eine teure neue Xbox?

Ein weiterer Gamechanger: Laut den Insider-Infos soll die neue Xbox keine Paywall mehr für Multiplayer-Spiele haben. Das bedeutet: kein Xbox Live Gold, kein Ultimate-Abo-Zwang. Einfach spielen (wie am PC). Da die Plattform technisch als Windows-PC gilt, wäre eine kostenpflichtige Online-Schranke ohnehin kaum zu rechtfertigen. Wie sich das auf den Game Pass auswirkt, bleibt spannend. Möglicherweise verschmilzt Xbox Game Pass mit PC Game Pass zu einem einzigen Service. Ein neues Abo-Modell ist also wahrscheinlich.

Unter der Haube soll die neue Xbox auf modernste AMD-Chips setzen, die bereits freigegeben sind. Sie wird alle bisherigen Xbox-Titel nativ unterstützen, von der Original-Xbox bis zur Series X/S. KI-basierte Technologien wie „Auto Super Resolution“ sollen alte Spiele grafisch aufwerten.

Xbox-Präsidentin Sarah Bond sprach von einer „Premium-Erfahrung“, was auf einen höheren Preis hindeutet. Dennoch dürfte die Konsole günstiger bleiben als ein gleichwertiger Gaming-PC, da Microsoft Windows selbst liefert und über Massenproduktion Kosten spart.

Ein riskanter, aber visionärer Schritt

Microsoft wagt hier etwas, was kein anderer Hersteller zuvor versucht hat: eine offene, vollwertige Gaming-Plattform für TV, PC und Cloud. Der Erfolg hängt davon ab, ob die Software stabil läuft und die Benutzeroberfläche wirklich „Konsolen-würdig“ bleibt. Denn Windows im Wohnzimmer, das klingt für viele Spieler im Jahr 2025 noch immer abschreckend.

Microsoft will mit der neuen Xbox das Beste aus zwei Welten vereinen: die Einfachheit einer Konsole und die Freiheit eines PCs. Wenn das gelingt, könnte Xbox das Gaming neu definieren. Aber bis dahin bleibt vieles offen: vor allem Preis und Performance.

