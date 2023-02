The Division 3: Ubisoft hat derzeit keine Pläne dafür!

Ist eine Fortsetzung mit "The Division 3" vom Tisch? Ubisoft hat trotz des Erfolgs der ersten beiden Spiele keine Pläne für ein weiteres Spiel.

The Division 2 - (C) Ubisoft

The Division 2 ist fast 4 Jahre alt, da fragt man sich: wie sieht es eigentlich mit The Division 3 aus? Ist für die Loot-Shooter-Reihe von Ubisoft und Massive Entertainment ein weiteres Spiel geplant? Wie “Insider Gaming” berichtet, soll “kein neues Hauptspiel der Serie in der Entwicklung” sein. Dabei beruft sich die Quelle auf Aussangen von Mitarbeitern von Ubisoft.

Mit mehr als 10 Millionen verkauften Einheiten war The Division 2 ein durchaus positiv aufgenommenes Spiel. Das Spiel befindet sich als Live-Service-Titel derzeit in der zehnten Staffel und folgt der Geschichte von General Peter Anderson. In der aktuellen Mission muss man Anderson davon abhalten, eine Einigung mit den Black Tusk zu erzielen, die das Ende von The Division bedeuten könnte.

The Division 2: Großes Update verzögert sich

Das nächste Update des Spiels steht derzeit. Es gibt in der Entwicklung Probleme, die zu einem Rückstand geführt haben, wie Insider-Gaming berichtet. Massive Entertainment ist mit The Division 2 also noch lange nicht fertig, vielleicht auch deshalb ein Grund, warum an The Division 3 noch nicht gearbeitet wird.

Für Fans gibt es trotzdem Grund zur Freude: das Spinoff The Division Heartland von Red Storm Entertainment befindet sich in der Entwicklung und soll 2023 erscheinen. Der Free-to-Play-Titel wird verschiedene Missionen mit bis zu 45 Spielern bringen. Es soll für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

The Division 2 ist für Windows PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.