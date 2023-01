Starfield: Release-Termin im ersten Halbjahr 2023 in Gefahr? [UPDATE]

Ein neues Gerücht macht die Runde und könnte den Starfield Release-Termin noch weiter nach hinten verschieben, als wir befürchteten!

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 30/06/2022 Xbox

Der ursprüngliche Release-Termin von Starfield war der 11. November 2022, ein Datum mit Charakter, immerhin erschien ebenfalls am 11. November The Elder Scrolls V: Skyrim. Dieses Veröffentlichungsdatum konnte nicht eingehalten werden. Bethesda-Rollenspiel-Fans wurden auf das erste Halbjahr 2023 “vertröstet”. Eigentlich gar nicht logisch, immerhin wurde das “coole” Skyrim-Datum für Starfield lange im Voraus angekündigt.

Mit seinen Neuerscheinungen hatte Bethesda schon immer etwas an sich, dass irgendwie an eine Art Beta-Test erinnert. Wir erinnern uns zurück an Fallout 76, dass zu Beginn “sehr abenteuerlich” war, wenn man sich schön ausdrücken möchte. Nun scheint es auch so, dass man an Starfield noch viel zu polieren hat.

Starfield: neuerliche Release-Verschiebung?

Insider MrMattyPlays hat behauptet, dass das Erscheinungsdatum von Starfield möglicherweise weiter verschoben wird. In einer Podcast-Folge von “Defining Duke” wurde behauptet, dass es im Bereich des Möglichen sei, dass Starfield irgendwann im Sommer 2023 erscheinen wird, also erst im Juli, August oder Anfang September.

Woher stammt die Quelle? MrMattyPlays gab die Quelle der Information nicht preis. Allerdings sagte er, dass man diesen Aussagen vertrauen kann. Immerhin sei bisher nichts falsch gewesen, was ihm diese Quelle gesagt habe.

Das Starfield tatsächlich noch in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen wird legt die Support-Seite nahe.

Ursprünglicher Artikel vom 3. Januar 2023 / 10:20 Uhr:

Starfield: offizielle Support-Seite bekräftigt Release im 1. HJ 2023

Bringt Bethesda gleich zwei Spiele im ersten Halbjahr 2023? Die Support-Seite von Starfield ist online.

Die letzten Tage wurde unter Insidern diskutiert, dass der kommende Shooter von Arkane, Redfall, ebenfalls unter dem Bethesda-Banner, im Mai erscheinen soll. Daher ging man davon aus, dass der Release-Tag für Starfield später kommen soll. Doch dem scheint nicht so, nachdem die offizielle Support-Webseite online gegangen ist. Ein Indiz für einen baldigen Start.

Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, würden wir Starfield seit dem 11. November 2022 spielen. Doch dem war nicht so. Starfield wurde verschoben auf die erste Hälfte des Jahres 2023 – ohne genauere Angaben zu machen. Seit der Release-Verschiebung haben wir einige Updates zum Action-Rollenspiel erhalten, allerdings keinen Veröffentlichungstermin.

Auf der offiziellen Support-Seite von Starfield geht hervor, dass der Release-Termin sehr nahe ist. Dort heißt es weiter: das Spiel erscheint in der ersten Jahreshälfte 2023. Ein guter Indiz, dass es zu keinen weiteren Release-Verschiebungen kommen wird.

Wann werden wir mehr Informationen erhalten? Nun, es wird gemunkelt, dass Xbox ein Event im ersten Quartal 2023 geplant hat. Ein perfekter Termin um Redfall und Starfield näher vorzustellen und um Release-Termine vorzulegen. Das wäre Balsam für die Xbox-Spieler-Seele, die 2022 durch die Finger hat schauen müssen (im Vergleich mit der PlayStation-Front).

Starfield befindet sich für Xbox Series X/S und Windows PC in Entwicklung.