The Elder Scrolls 6 und Starfield sind Xbox Game Pass Day One-Titel

Als die Hyrule Warriors: Age of Calamity-Demo veröffentlicht war, bemerkten die Spieler Orte die hier vollständig intakt, aber in The Legend of Zelda: Breath of the Wild zerstört und verlassen waren. Modder kamen dabei auf die Idee, diese zerstörten Orte wieder in ihrer gänzlichen Pracht neu aufleben zu lassen. Wie Fans der Serie vielleicht bereits…