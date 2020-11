Xbox Series X/S: Neuer Launch-Rekord für Xbox-Konsolen wurde aufgestellt

Der Release der Xbox Series X/S ist seit einiger Zeit – gemeinsam mit der PS5 – das am meisten erwartete Ereignis im Gaming-Bereich. Die Vorbestellungen für beide Konsolen waren innerhalb von Minuten vergriffen, dutzende Online-Shops wurden in die Knie gezwungen und viele Spieler blieben ohne Konsole aus. Und trotzdem reichte es für einen neuen Rekord für Microsoft mit der neuesten Xbox-Konsole. Immerhin wird behauptet, dass der Start der Xbox Series X und Series S der größte Launch in der Geschichte der Xbox war und in den ersten 24 Stunden eine Rekordzahl an Konsolen verkauft wurde.

Die frohe Botschaft übermittelte niemand geringeres als Phil Spencer, Head of Xbox und Microsoft VP. In der Dankesnachricht an die Spieler teilte er auf Twitter jedoch nicht mit, wie viele Konsolen verkauft worden waren oder wie die sich die Series X und die Series S im Verhältnis aufgeteilt haben. Der bisherige Microsoft-Rekord für den Launch einer Xbox-Konsole hält übrigens die Xbox One. Zum Release im Jahr 2013 konnte das Xbox-Team über eine Million Einheiten verkaufen, die ersten 24 Stunden.

Ob wir wieder jemals „offizielle Verkaufszahlen“ von Microsoft erhalten werden ist fraglich. Seit 2015 gibt man aus Redmond keine nackten Tatsachen bekannt, was den Verkauf von Hardware angeht. Gegenüber The Guardian sagte Phil Spencer einst, dass „die Anzahl der Spieler wichtiger ist als der Verkauf von Hardware“.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

