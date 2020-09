Starfield: Leak-Bilder vom Gameplay im Umlauf und zeigen ein „Big Game“

Starfield - (C) Bethesda Games Studios

Bethesdas Rollenspiel Starfield wird vor dem nächsten The Elder Scrolls veröffentlicht, so dass viele Fans erwarteten, dass die offiziellen Nachrichten über das Projekt eher früher als später kommen würden. Bethesda lehnte die Idee ab und teilte mit, dass bis 2021 keine neuen Nachrichten über Starfield erscheinen werden, aber kürzlich veröffentlichte Bild-Leaks (via Reddit) geben den Fans einen Vorgeschmack darauf, wie das Spiel aussehen könnte.

In den durchgesickerten Starfield-Screenshots wird die Perspektive der dritten Person sofort sichtbar. Dies ist eine interessante Entscheidung von Bethesda, und vorausgesetzt, es ist die einzige verfügbare Perspektive, ist sie auch ein Schritt von der üblichen Formel entfernt. Bethesda-Spiele werden traditionell standardmäßig in der First-Person eingestellt, daher ist es seltsam, eine Perspektive aus der Third-Person zu sehen – selbst durch einen Leak.

Obwohl die für Starfield durchgesickerten Bilder das Spiel mit einer Over-the-Shoulder-Kamera zeigen, kann die Mechanik nicht garantiert werden. Bei Spielen wie Skyrim und Fallout, bei denen Spieler in den Third-Person-Modus wechseln können, obwohl sie auf das First-Person-Gameplay ausgelegt sind, ist es anscheinend auch bei diesem Rollenspiel von Bethesda möglich. Vielleicht enthält Starfield die Option, die First-Person ein- und auszuschalten, oder vielleicht ist es sogar der Standardmodus des Spiels, und die Third-Person wird nur im Bild verwendet, um das Schiff im Hintergrund zu präsentieren.

Starfield: Bethesda arbeitet mit überarbeiteter Grafik-Engine

Das gezeigte Raumschiff ist ein guter Hinweis auf die von Todd Howard beschriebene massive Überarbeitung der Grafik-Engine. Der Raumanzug des Charakters sieht nicht ganz so beeindruckend aus, was darauf hindeuten könnte, dass die Creation Engine immer noch veraltete Grafiken für seine Charaktere hat, aber es ist höchstwahrscheinlich die Ursache dafür, dass das Spiel ein früher Build ist.

Da das Messgerät in der linken Ecke des Bildes möglicherweise die im Jetpack verbleibende Kraftstoffmenge anzeigt, scheint die Bewegung durch Bereiche im Weltraum ein wichtiges Merkmal von Starfield zu sein. Das Durchqueren des Weltalls, einschließlich des auf den Bildern gezeigten Schiffs, könnte sich in der First-Person als schwierig erweisen. Vielleicht wird deshalb die Perspektive der Third-Person in der Aufnahme verwendet, aber trotzdem muss Bethesda etwas richtig machen, wenn man bedenkt, dass es Sony angeblich als exklusives PS5-Produkt haben wollte. Dieser Deal wird nie zustande kommen, nachdem Microsoft die Muttergesellschaft von Bethesda gekauft hat.

Starfield befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird für PC und Xbox Series X (inkl. Xbox Game Pass) erscheinen.