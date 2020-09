Starfield: Sony wollte es zeitexklusiv für die PS5 bringen

Xbox hat es in den letzten 24 Stunden geschafft, massive Wellen in der Gaming-Community zu schlagen. Am Montagmorgen gab Xbox bekannt, ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Bethesda, für massive 7,5 Milliarden US-Dollar erworben zu haben. Ein Schlag ins Gesicht für PS5-Fans die auf DOOM, Fallout und The Elder Scrolls stehen. Auch Sony hat reges Interesse an Titeln von Bethesda gehabt. So sollte das kommende Starfield zeitlich exklusiv für die PS5 erscheinen.

Laut einem Tweet von Imran Khan, Co-Moderator von Kinda Funny, scheint Sony versucht zu haben, einen Deal für Starfield für die PS5 auszuhandeln. Obwohl er keine genauen Angaben zu den Verhandlungen machte, bemerkte Khan, dass diese Gespräche erst „vor einigen Monaten“ stattfanden. Wäre dieser Vertrag wirklich zustande gekommen, dann hätte man mit Sony viel tun gehabt, bei den Xbox Game Studios. Die kommenden Bethesda-Spiele Deathloop und Ghostwire: Toyko werden zeitlich exklusiv für die PS5 erscheinen. Phil Spencer, Head of Xbox, hat bereits erklärt, dass diese Deals auch eingehalten werden.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

— Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020