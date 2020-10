PS5-Guide: So speichert man PS4-Daten auf die PlayStation 5

Gleich vorweg, ich habe The Legend of Zelda : Breath of the Wild nie gespielt. Zu meiner Schande, das ist mir klar. Aber als ich in allerlei Medien zu lesen bekam, dass hier ein „Klon“, des wohl erfolgreichsten Zelda Spiels am derzeitigen Markt ist, erscheinen soll, wurde ich neugierig. Genshin Impact ist derzeit kostenlos downloadbar…