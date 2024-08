Das nächste große Xbox-Spiel für die PS5? – Insider zeigt auf!

Nach den Veröffentlichungen von u.a. Sea of Thieves und Grounded für die PlayStation 5 – und dem entsprechenden Erfolg – ist Microsoft anscheinend gewillt weitere Titel für die PS5 zu veröffentlichen. Die Xbox-Studios haben derzeit eine Reihe an interessanten Spielen in Arbeit, die fast allesamt bisher Konsolen-Exklusiv für die Xbox-Konsolen waren (bis auf das nächste DOOM). Doch mit einem kommenden Titel, der angeblich noch 2024 erscheinen soll, gibt es aktuelle Gerüchte über einen PS5-Release.

Um welches Spiel handelt es sich? Die Rede ist von Indiana Jones and the Great Circle. Bisher wurde offiziell bestätigt, dass der Titel von MachineGames für Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen wird. Ebenso im Game Pass. Aber von anderen Plattformen war bisher nicht die Rede. Ein Insider hat nun behauptet, dass das kommende Spiel auch auf der PS5 veröffentlicht werden könnte.

Anfang des Jahres hat Entwickler MachineGames das neue Spiel vorgestellt. Von Anfang an war klar, dass das Spiel exklusiv für Xbox Series X/S und PC erscheinen würde. Microsoft hat ZeniMax, zu dem auch MachineGames gehört, vor einiger Zeit aufgekauft, und viele gingen davon aus, dass das neue Indiana Jones-Spiel deshalb nur auf Xbox erscheinen würde. Doch jetzt gibt es Hinweise darauf, dass auch PS5-Spieler in den Genuss des Spiels kommen könnten.

Indiana Jones and the Great Circle: Das nächste „Xbox“-Spiel für die PS5?

Von wem stammt das Gerücht? Der Insider, der diese Information verbreitet hat, ist in der Gaming-Community als zuverlässig bekannt. Jez Corden von Windowscentreal.com behauptet, dass Xbox auf der kommenden Gamescom 2024 ein großes First-Party-Spiel für die PlayStation 5 ankündigen könnte. Und genau hier kommt das neue Indiana Jones-Spiel ins Spiel. Es wird gemunkelt, dass es sich bei dem angekündigten Titel um „Indiana Jones and the Great Circle“ handeln könnte.

Aber warum sollte Microsoft das tun? Die Antwort könnte bei Disney liegen, dem Lizenzinhaber der Indiana Jones-Reihe. Bereits 2022 erwähnte Corden, dass das kommende Indiana Jones-Spiel nicht Xbox-Exklusiv sein wird.

Warum ein PlayStation 5-Release von Vorteil wäre?

Die PS5 hat eine deutlich größere Installationsbasis als die Xbox Series X/S, was bedeutet, dass das Spiel auf der PlayStation eine viel größere Zielgruppe erreichen könnte. Das wäre ein großer Vorteil für Disney, denn sie möchten natürlich, dass so viele Menschen wie möglich das Spiel kaufen.

Doch bisher handelt es sich nur um ein Gerücht. Vielleicht werden wir alle bereits morgen zur Gamescom Opening Night Live mehr wissen. Zumindest wissen wir, dass wir das neue Dune-MMO genauer betrachten können.

