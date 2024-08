Gamescom Opening Night Live: „Dune: Awakening“ bestätigt

Nachdem wir mit dem Kinofilm „Dune: Part Two“ nach Arrakis zurückgereist sind ist der Hype rund um das Franchise enorm. Als ich vor 10 Jahren noch von Frank Herberts Romanen geschwärmt habe, war ich meistens alleine. Immerhin hat für mich Dune 2 (Release 1992, MS-DOS, Mega Drive, Amiga) von Westwood Studios nicht nur das Echtzeit-Strategie-Genre geprägt, sondern auch einen ewigen Fan des Wüstenplaneten erzeugt.

Ein Open-World-Survival-MMO im Dune-Universum klingt daher mehr als vielversprechend, wenn auch zu mächtig für eine Umsetzung? Wir werden sehen. Immerhin dürfen wir uns auf die kommende Gamescom Opening Night Live freuen.

Die Gamescom Opening Night Live steht vor der Tür und findet am 20. August um 20:00 Uhr MESZ (deutscher Zeit) statt. Das Event verspricht spannende Enthüllungen und erste Einblicke in kommende Spiele.

Geoff Keighley, der Produzent und Host der Show, hat bestätigt, dass Funcoms neues Open-World-Survival-MMO live auf der Bühne gezeigt wird. Du kannst dich auf einen ausführlichen Blick auf das Gameplay freuen.

Neben Dune: Awakening werden auch andere große Titel auf der Gamescom Opening Night Live präsentiert. Bestätigte Spiele sind unter anderem Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 und Civilization 7. Die Veranstaltung wird eine Vielzahl von Spielen abdecken und viele Überraschungen bereithalten.

DUNE AWAKENING is coming to @gamescom Opening Night Live on Tuesday, August 20.

Tune in for an extended look at the gameplay.

The show streams at 11a PT / 2p ET / 8p CEST at https://t.co/AFycLZGHNd@DuneAwakening #DuneAwakening pic.twitter.com/IHXFajsVYo

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2024