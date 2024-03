Dune: Awakening – Kein Sandwurm-Reiten zum Release

Funcom hat erklärt, dass Dune: Awakening zum Start nicht die Möglichkeit des Sandwurm-Reitens bietet. Diese Funktion wird erst im Rahmen eines zukünftigen Updates verfügbar sein. Obwohl das Spiel noch kein Release-Datum hat, sorgte die jüngste Präsentation für viel Aufregung unter den Fans.

Anfang März stellte Funcom Dune: Awakening vor und enthüllte Details über den Basisaufbau, den Kampf und das Arrakis-Setting. Das Spiel wird stark von Sandwürmern geprägt sein. Diese werden automatisch zum Spieler hingezogen, wenn er auf Sand läuft, ohne dass er Zähler wie den Thumper benutzt. Das Reiten auf Sandwürmern wird zum Start jedoch nicht enthalten sein. Der Entwickler hat den Grund für das anfängliche Fehlen dieser Funktion genannt.

Laut TheGamer hat Legendary Pictures Funcom angewiesen, die Kultur der Fremen in Dune: Awakening nicht zu stark zu berücksichtigen, da der Film ursprünglich vor dem Release von Dune 2 erscheinen sollte. Im zweiten Film werden die Fremen viel stärker thematisiert, während sie im ersten Film eher mysteriös bleiben. Es scheint, dass Legendary Pictures die aufregendsten Aspekte der Fremen für den Film aufheben wollte. Der Plan ist jedoch nicht aufgegangen, da das Erscheinungsdatum des Spiels weit nach Dune 2 verschoben wurde. Funcom bestätigte, dass das Sandwurm-Reiten und andere Fremen-bezogene Erweiterungen in einem Update nach der Veröffentlichung zu sehen sein werden.

Zu Beginn können die Spieler an bestimmten Praktiken der Fremen teilnehmen, wie zum Beispiel dem Trinken des Blutes gefallener Feinde, um hydriert zu bleiben. Flüssigkeitszufuhr spielt eine wichtige Rolle in Dune: Awakening, da die brutale Hitze von Arrakis die Spieler dazu zwingt, tagsüber im Schatten zu bleiben und nachts zu reisen. Um Dehydrierung vorzubeugen, können Spieler Wasser aus Taufeldern oder Pflanzenmaterial sammeln.

Funcom hat viele weitere Details zu den Sandwürmern in Dune: Awakening. Die riesigen Würmer stellen eine allgegenwärtige Bedrohung dar und treten in mehreren Stufen auf. Die tödlichsten von ihnen leben in der tiefsten Wüste, aber alle Sandwürmer sind eine ernsthafte Gefahr, die besser vermieden, als bekämpft werden sollte.

Die Verwendung der Unreal Engine 5 in Verbindung mit dem Trailer und Dune: Awakening wird höchstwahrscheinlich für einige viszerale Momente bei den Spielern sorgen, insbesondere bei den Sandwurmjagden. Funcoms Joel Bylos erklärte, dass das Studio die Unreal Engine 5 aufgrund ihrer grafischen Genauigkeit und Flexibilität ausgewählt hat. Sogar Kameramann Greg Fraser nutzte sie, um einige der komplexeren Filmszenen zu planen.

Worum geht es in Dune?

Dune ist der Titel eines einflussreichen Science-Fiction-Romans von Frank Herbert aus dem Jahr 1965. Es ist der Beginn eines umfangreichen Franchise, das sich über mehrere Bücher, Filme und andere Medien erstreckt. Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft, in der “denkende Maschinen” wie Computer und künstliche Intelligenz verboten sind, und folgt den Ereignissen auf dem Wüstenplaneten Arrakis, auch bekannt als Dune, der die einzige Quelle der wertvollen Substanz “Spice” ist.