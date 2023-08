Dune Part II und andere Filme auf 2024 verschoben

Der Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood zeigt erneut Wirkung. Dune Part II und weitere Filme erscheinen erst 2024.

TIMOTHÉE CHALAMET als Paul Atreides und ZENDAYA als Chani in Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures’ Action Abenteuer “DUNE: PART TWO,” Eine Warner Bros. Pictures Veröffentlichung. - Bild von Niko Tavernise - © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood den derzeit laufenden Autoren- und Schauspielerstreik zu spüren bekommt. Nachdem bereits erste Marvel-Filme und größere Blockbuster, die sich noch in der Drehbuchphase befanden, verschoben wurden, trifft es nun auch bereits fertiggestellte Filme. Dune Part II erscheint daher nicht wie erwartet bereits am 3. November, sondern erst am 15. März 2024.

Bereits in unserer Liste der größten Filme, die 2023 noch erscheinen werden, haben wir davor gewarnt, dass jene Veröffentlichungen noch nicht in Stein gemeißelt sind. Denn selbst wenn Filme fertiggestellt sind, wie es bei Dune Part II der Fall war, macht die Promotion einen großen Teil der Marketingstrategie aus. Doch aufgrund des Schauspielerstreiks dürfen sich beteiligte Schauspieler und Schauspielerinnen nicht zu ihren Filmen äußern, bis eine industrieweite Einigung mit den Studios getroffen wurde.

Filme wie Dune, die darauf setzen, dass große Namen wie Zendaya und Timothée Chalamet die Werbetrommel für sie rühren, müssen bei fehlender Promotion mit Einbußen rechnen. Es macht daher Sinn, dass der Film nun erst im nächsten Jahr erscheint, auch wenn selbst dieses Datum noch nicht als gesichert gilt. Immerhin müssen davor erst die Differenzen zwischen den Filmstudios und den Kunstschaffenden beigelegt werden. Und selbst nach mehreren Monaten schaut es dafür weiterhin nicht gut aus.

Nicht nur Dune Part II wird verschoben

Auch wenn Dune Part II der bisher größte Film ist, der von dem Streik betroffen ist, ist er nicht der einzige. So haben die Studios Legendary und Warner Bros. auch die kommende Godzilla-Fortsetzung Godzilla x Kong: The New Empire nach hinten verschoben. Jedoch nicht so drastisch. So sollte der Film ursprünglich am 15. April 2024 erscheinen, jetzt hingegen am 12. April.

Als Antwort darauf haben sie einen weiteren Film verschoben, damit sie sich nicht im Weg stehen. So erscheint der Animationsfilm Lords of the Rings: The War of the Rohirrim nun nicht mehr am 12. April, sondern erst am 13. Dezember. Nachdem Avatar 3 nun nicht mehr in diesem Zeitraum erscheinen soll, ist das vermutlich ein guter Platz für das “Herr der Ringe”-Spin-Off. Sicher ist jedoch auch, dass Dune Part II nicht die letzte Verschiebung des Jahres sein könnte. So ist es wahrscheinlich, dass vor allem die großen Blockbuster des Weihnachtsgeschäfts eine spätere Veröffentlichung in Erwägung ziehen.

Darunter das DCU-Finale Aquaman and the Lost Kingdom (20. Dez.) und die “Charlie und die Schokoladenfabrik”-Adaption Wonka (15. Dez.), ebenfalls mit Timothée Chalamet.