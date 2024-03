Dune: Part III – Regisseur gibt Update zur Fortsetzung

Die Saga um den Wüstenplanet ist noch nicht abgeschlossen. Regisseur Denis Villeneuve (Prisoners, Blade Runner 2049) plant immer noch auch den zweite Teil von Frank Herberts sechsteiliger Sci-Fi-Reihe zu verfilmen, wie er nun in einem Interview mit THR erneut bestätigte. Doch nach zahlreichen Verschiebungen und einem langen Drehprozess, möchte sich der Regisseur zunächst erstmal anderen Filmen widmen.

Am 28. Februar feierte die lang ersehnte Fortsetzung der 2021 gestarteten Adaption ihre Rückkehr. Nachdem Dune 2021 sehr offen endete, erhofften sich viele Fans für die Fortsetzung einen klimatischen Abschluss. Und auch wenn Teil zwei nahezu jedes Versprechen hielt, das der Vorgänger angedeutet hat, endete er mit viel Potential für die Zukunft.

Dune Part III kommt sicher – aber wann?

Und das ist kein Zufall. Denn während Dune (2021) inmitten der Hochzeiten der Pandemie für das Filmstudio Warner Bros und Regisseur Denis Villeneuve ein finanzielles Pokerspiel darstellte, scheint mit dem bisher immensen Erfolg von Part II die Zukunft der Reihe gesichert. Bereits in den Nachwehen von Teil 1 wurde bekannt, dass sich der Regisseur auch eine mögliche Umsetzung vom zweiten Buch der Reihe, Dune: Messiah (zu Deutsch: Der Herr des Wüstenplaneten), vorstellen könnte. Einige Jahre später denkt Villeneuve immer noch gleich, auch wenn er betont, dass er sich zunächst eine kleine Auszeit gönnen werde.

“Ich habe erst vor kurzem den zweiten Teil beendet, und ich bin von Teil eins zu Teil zwei übergegangen, ohne auch nur eine Stunde dazwischen zu haben. Ich beschwere mich nicht. Ich fühle mich natürlich gesegnet, dass ich arbeiten kann, aber es ist einfach so, dass ich mich ein paar Wochen lang körperlich erholen muss. Es geht auch darum, sicherzustellen, dass ich das richtige Drehbuch habe.”, so der Regisseur, der die Drehbücher auch mit verfasst. “Es wäre also eine gute Idee, etwas zwischen den Projekten zu machen, bevor ich Dune Messiah (Der Herr des Wüstenplaneten) und Cleopatra in Angriff nehme. Alle diese Projekte sind noch in Arbeit, wir werden also sehen, wohin sie führen, aber darüber habe ich keine Kontrolle.”

Denis Villeneuve betont, dass er zunächst einen Film über die Ptolemäer-Königin Cleopatra drehen möchte, bevor er sich erneut dem Wüstenplanet widme. Die Drehbücher seien bereits in Arbeit, doch wie es danach weitergeht, stünde noch nicht fest. Sicher ist nur, dass wir nach dem Erfolg von Dune Part II Arrakis und seine Bewohner nicht zum letzten Mal sehen werden.