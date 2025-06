Warum Tiberian Sun bis heute das beste Echtzeit-Strategie-Spiel bleibt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Echtzeit-Strategie-Spiele haben im Laufe der Jahre viele Klassiker hervorgebracht, doch Command & Conquer: Tiberian Sun bleibt ein herausragendes Beispiel – mit dieser Meinung stehe ich wahrscheinlich nicht alleine da. Aber warum ist es auch nach all den Jahren noch so beliebt? Immerhin feiert es am 20. August 2025 seinen mittlerweile 26. Geburtstag!

Es ist schon eine Weile her, dass dieser „Meilenstein“ der Videospiel-Geschichte erschienen ist. Und so einfach war es zu Beginn gar nicht. Immerhin setzte 1999 Tiberian Sun die Handlung von „C&C: Der Tiberiumkonflikt“ (1995) fort. Wieder standen die „Bruderschaft von Nod“ oder die „GDI“ zur Auswahl. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern – da zähle ich „Alarmstufe Rot“ (Original: „Red Alert“) dazu – war man hier kein namenloser Commander, sondern wurde durch einen Schauspieler verkörpert. Damals wurden die Zwischensequenzen nämlich noch mit echten Schauspielern gedreht. Vielleicht kommt daher der Name „Video-Spiel“. Egal. Es war einfach gut. Für damals. Und auch noch heute hat es seinen Reiz.

Ein glanzloser Start mit Happy End

Doch der Start war alles andere als gut, zumindest in Sachen Kritik. Zum Release wurde (Operation) Tiberian Sun regelrecht „zerrissen“. Vor allem die geschönten Screenshots sorgten für große Aufregung. Schnell wurde verbreitet, dass der Titel „unterentwickelt“ war. Es gab zwar die isometrische Ansicht, jedoch keinen Zoom und das Fehlen von Sichtlinien. Age of Empires 2, dass am 27. September 1999 erschien, war hier etwas „besser“. Außerdem gab es bei Tiberian Sun eine Preisbindung, die damals „neu“ war. Damals waren nicht wenige Leute über das Spiel enttäuscht, da ein gewisser Hype aufgebaut wurde, dem das Echtzeit-Strategie-Spiel nicht gerecht werden konnte. Auch ich war damals etwas hin- und hergerissen.

Zu Beginn war auch das Balancing im zwischen den Fraktionen nicht wirklich ausgeglichen. Vor allem als Nod-Spieler hatte man es einfach. Entweder 5 Artillerie-Panzer oder einen Maulwurf-Panzer mit Spezialeinheit in die gegnerische Basis. Und schon hatte man den Sieg sicher. Tat man das nicht und der Gegner spielte mit GDI, hatte man fast keine Chancen mehr. Der „Nod-Rush“, wie ich ihn damals nannte, brachte mich kurzfristig in der Weltrangliste ganz nach oben. Sogar einstellig.

Trotz der vielen Presse-Kritik gab es einen – für damalige Zeiten – internen Rekord bei Electronic Arts (EA). Mehr als 1,5 Millionen Exemplare wurden in den ersten Monaten verkauft. Wie viele danach ist nicht bekannt. Immerhin gab es damals noch PC-Verkaufszahlen, nachdem Spiele noch physisch verkauft wurden.

Was macht Tiberian Sun so besonders?

Atmosphäre und Setting: Eines der größten Highlights war die düstere und immersive Atmosphäre. Das Spiel findet in einer post-apokalyptischen Zukunft statt, in der eine außerirdische Substanz namens Tiberium die Erde infiziert hat. Diese düstere Stimmung wird durch beeindruckende Grafiken und stimmungsvolle Musik perfekt unterstützt. Etwas das hängenbleibt.

Warum man Tiberian Sun noch heute spielen kann?

Eines der besten Dinge ist, dass der Titel seit Februar 2010 kostenlos spielbar ist. Gut, es ist 25 Jahre alt, wer soll dafür auch noch bezahlen? In der kostenlosen Version ist auch die Erweiterung „Feuersturm“ (Original: Firestorm“) enthalten. Darin macht sich Kanes KI, CABAL (Computer Assisted Biologically Augmented Lifeform), selbstständig und versucht, die Menschheit in Cyborgs zu verwandeln. Die Geschichte ist jetzt nicht (wirklich) neu, aber darin verbünden sich GDI und Nod, um CABAL aufzuhalten. Wer zuvor die anderen beiden Command & Conquer gespielt hat, ging dabei so richtig ab.

Abgesehen von packenden Missionen in der Einzelspieler-Kampagne gibt es einen Multiplayer-Modus, der auch heute noch von ein paar wenigen Spielern gespielt wird. Ich spiele über den „Tiberian Sun Launcher“ hin und wieder und es sind eigentlich immer mindestens 40 Spieler online. Zu den Abendstunden können es auch schon einmal 100 und mehr werden. Dadurch ergab sich die ein oder andere lustige Partie.

Immerhin bietet der Multiplayer vielfältige Strategiemöglichkeiten und die unterschiedlichen Fraktionen endlose Stunden Spielspaß. Auch wenn niemand online ist, kann man sich x-beliebige KI-Gegner einstellen. Mittlerweile haben sich Fans der Weiterentwicklung der KI-Gegner verschrieben und diese sind besser als je zuvor. Natürlich nichts gegen menschliche Gegner! Mit diesen kann man sich ja auch ausmachen, dass man die Karte irgendwo „trennt“ und erst ab einer Stunde Spielzeit angreifen darf. Dann machen sich Horden von Panzern und Flugeinheiten auf, um in die gegnerische Basis einzufallen. Fast wie damals, nur heute eben ohne Ruckeln, dank einer übermächtigen PC-Hardware für ein mittlerweile 25-jähriges Spiel!

Warum bleibt Tiberian Sun ein Favorit unter Fans?

Nostalgiefaktor und Community: Viele Fans verbinden mit Tiberian Sun nostalgische Erinnerungen. Es war für viele das Spiel, das sie in die Welt der Echtzeit-Strategie eingeführt hat. Bei mir hat die „Sucht“ nach Echtzeit-Strategie-Spielen bereits bei Dune II angefangen.

Darüber hinaus hat das Spiel eine engagierte Community, die bis heute Mods und Updates entwickelt, um das Erlebnis frisch zu halten. Zwar nicht so groß wie bei Alarmstufe Rot 2, aber immerhin. Eine starke Gemeinschaft hält das Spiel am Leben! Wünschenswert wäre ein offizielles Remastered, ähnlich wie bei bei Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot. Natürlich noch lieber wäre mir ein zeitgemäßes Remake, dass genauso atmosphärisch wie das Original wäre. Doch das bleibt wohl eher ein Traum. Mit Tempest Rising scheint zumindest ein guter Ersatz in Arbeit zu sein. Zumindest die Demo-Mission war vielversprechend, wenn nicht perfekt.

Command & Conquer: Tiberian Sun bleibt ein Meilenstein im Genre der Echtzeit-Strategie-Spiele. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch überzeugt, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Egal, ob du es zum ersten Mal erlebst oder in nostalgischen Erinnerungen schwelgen möchtest – Tiberian Sun bietet dir ein unvergessliches Spielerlebnis. Wer es noch nicht probiert hat, sollte es sich bei „CnCnet.org“ für seinen PC holen.