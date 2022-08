Feiern RTS wie Command & Conquer ein Comeback? – Tempest Rising angekündigt

Videospiele-Publisher THQ Nordic macht allen Fans vom klassischen RTS-Genre und Command & Conquer-Fans eine Freude. Tempest Rising wurde angekündigt. Das Strategiespiel wird von Slipgate Ironworks in Zusammenarbeit mit 2B Games entwickelt. Derzeit gibt es noch keine Plattform-Angaben, aber wir nehmen stark an, dass es für Windows PC erscheinen wird. Es soll 2023 erscheinen.

THQ Nordic kündigte das neue Spiel während seines Events an, bei dem einige Titel vorgestellt wurden, an denen der Publisher in den nächsten Jahren arbeitet. Der vorgestellte Titel erinnert stark an klassische RTS-Action, ähnlich älteren Command & Conquer-Spielen.

WERBUNG

Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt. Doch, kennt ihr noch EVA? So ähnlich fängt das Ganze auch an. Der Trailer zeigt Soldaten, die ein verlassenes Schlachtfeld erkunden, das mit Tentakeln bedeckt ist. Die Perspektive wechselt dann zu einer Gruppe von Soldaten, die einen Angriff auf eine andere Truppe durchführt, bevor es gutes altmodisches Gameplay zeigt. Die Zwischensequenzen kann man außer Acht lassen, aber der Basisaufbau sieht schon ziemlich vielversprechend aus.

Das ganze THQ Nordic Digital Showcase 2022 findet ihr unterhalb. Tempest Rising findet man ab Minute 31:19.

Tempest Rising: Klassische “Real Time Strategy” kehrt zurück

Was erwartet uns hier? Alles sieht nach einem der besten Command & Conquer-Klone der letzten Jahre aus. Versprochen wird zumindest der klassischen Basenaufbau und “harte Kämpfe”. Das Setting spielt in einer alternativen Erde im Jahr 1997, nach einem weltweiten nuklearen Krieg. Es wird drei verschiedene spielbare Fraktionen (GDF, Dynasty) geben, jede mit ihren eigenen Stärken und Features. Eigentlich hätte man es auch gleich Command & Conquer Remake nennen können, aber gut.

Ebenso enthalten ist “Skrimish” und andere Multiplayer Game-Mods mit einem Score-basierten Matchmaking-System. Wahrscheinlich das Beste, dass RTS-Fans seit C&C Remastered und Age of Empires 4 erlebt haben.

Tempest Rising befindet ich aktuell in Entwicklung.

Passend zum Thema