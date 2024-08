Indiana Jones and the Great Circle – So sicherst du dir Vorabzugang

Fans, die ungeduldig auf die Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle warten, können das Spiel jetzt noch früher spielen. Dafür sorgt eine neue Upgrade-Option mit Vorabzugang. Dieses Premium-Upgrade ermöglicht es ausgewählten Spielern, den Titel bis zu drei Tage früher zu spielen. So können sie das neueste Indy-Abenteuer so schnell wie möglich erleben. Während die Indiana-Jones-Filmreihe eine Vielzahl von Videospielen hervorgebracht hat, freuen sich die Fans besonders auf den neuesten Ableger. Indiana Jones and the Great Circle unterscheidet sich von den meisten anderen Indy-Spielen, da die Spieler diesmal buchstäblich in die Rolle von Henry Jones Jr. schlüpfen. Das Spiel ist ein actiongeladenes Ego-Shooter-Erlebnis aus dem Hause Bethesda.

Indiana Jones and the Great Circle wurde Anfang des Jahres vorgestellt. Die Fans konnten sich von der grafischen Qualität des Spiels und den Kämpfen überzeugen. Das Spiel wird erst in einigen Monaten veröffentlicht, aber dank eines neuen Upgrades und Vorabzugang können die Spieler den Titel etwas früher erkunden. Jenes neues Premium-Upgrade ist ab sofort im Xbox Store erhältlich. Das Produkt bietet bis zu drei Tage früheres Spielen sowie Zugriff auf den kommenden DLC für das Spiel. Besagtes DLC erweitert die Liste der Schauplätze und Handlungsstränge. Fans, die Indiana Jones and the Great Circle so schnell wie möglich spielen möchten, haben Glück. Sie müssen entweder Mitglied des Xbox Game Pass sein oder die Standard-Edition des Spiels besitzen.

Folge uns bei Google News

Vorabzugang dank Premium-Upgrade für Indiana Jones and the Great Circle

Das Premium-Upgrade kostet rund 35 Euro und enthält außerdem einige exklusive Outfits für Indy und ein neues digitales Artbook. Das offizielle Erscheinungsdatum von Indiana Jones and the Great Circle wurde kürzlich auch bekannt gegeben. Das Spiel wird am 9. Dezember in den Regalen der Händler stehen. Angesprochenes Upgrade ist nicht exklusiv für Xbox-Game-Pass-Abonnenten. Jener Titel wird jedoch am Tag der Veröffentlichung über den Dienst verfügbar sein.

Das Spiel ist in verschiedenen Editionen erhältlich. Die Indiana Jones and the Great Circle Collector’s Edition enthält alle oben genannten Goodies. Zusätzlich gibt es eine Allmaker Replik und einen Globus in Originalgröße mit eingebautem Geheimfach. Das Spiel hat lange auf sich warten lassen und war ursprünglich als Xbox-Exklusivtitel geplant. Microsoft plant nun aber, das Game im Frühjahr 2025 für die PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Worum geht es im Spiel?

Indiana Jones and the Great Circle ist ein First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“ spielt. Im Jahr 1937 begibt sich der legendäre Archäologe Indiana Jones auf eine gefährliche Reise, um das Geheimnis einer uralten Macht zu lüften, die mit dem „Great Circle“ verbunden ist. Dabei reißt er von den Hallen des Marshall College bis zum Vatikan, den Pyramiden Ägyptens und den versunkenen Tempeln von Sukhothai. Es erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox und PC (Windows und Steam). Die PS5-Version wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 verfügbar sein.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Übersichts-Artikel zu Indiana Jones and the Great Circle.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*