Indiana Jones and the Great Circle mit „flüssigen 60 FPS“ für Xbox Series X/S

In Indiana Jones and the Great Circle wirst du als Indy auf eine rasante Jagd nach einem geheimnisvollen Artefakt geschickt, das sich tief in gefährlichen Ruinen verbirgt. Die Geschichte verspricht eine spannende Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung. Wie bei den ikonischen Filmen erwarten dich gefährliche Fallen, mystische Geheimnisse und die Jagd nach einem mächtigen Relikt – perfekte Zutaten für ein episches Abenteuer, das Fans und Neueinsteiger gleichermaßen fesseln könnte.

Ein Highlight des Spiels ist die beeindruckende Grafik und die versprochene Bildwiederholrate von 60 FPS auf der Xbox Series X und S. Das bedeutet: Die Action-Szenen laufen flüssig und ermöglichen dir, dich komplett auf die Abenteuerwelt einzulassen. Die Konsole holt das Maximum aus dem Spiel heraus und sorgt für scharfe Details und realistische Animationen – so das Versprechen von Creative Director Axel Torvenius gegenüber WindowsCentral.com.

„Es kann sein, dass wir noch mehr Details in Bezug auf Spezifika und technische Details veröffentlichen, wenn wir uns dem Start nähern und alle Telemetriedaten zur Leistung sehen“, so Torvenius. „Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das Ziel darin besteht, dass das Spiel auf Xbox Series X und Xbox Series S mit 60 FPS läuft und dass es dabei keine Kompromisse bei der Grafik oder dem Produkterlebnis geben sollte. Es sollte sich stimmig anfühlen und auf beiden mit 60 FPS reibungslos laufen.“

Indiana Jones and the Great Circle: Zeitexklusiv für die Xbox Series X/S

Mit Indiana Jones and the Great Circle kehrt eine der größten Abenteuer-Ikonen der Filmgeschichte auf die Konsole zurück.

Der Action-Adventure-Kracher erscheint am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und Windows PC. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2025 auch für die PlayStation 5 (PS5), wie Bethesda im Sommer ankündigte.