Indiana Jones And The Great Circle – Die besten PC-Einstellungen

Indiana Jones And The Great Circle bietet ein fesselndes Abenteuer, das du auf deinem PC (und Steam Deck) in vollen Zügen genießen möchtest. Um das Beste aus dem Spiel herauszuholen, ist es wichtig, die Grafikeinstellungen optimal anzupassen. Dieser Leitfaden hilft dir dabei, die besten Einstellungen für ein flüssiges und beeindruckendes Spielerlebnis zu finden.

Die passenden Einstellungen sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Grafikqualität und Leistung. So vermeidest du Ruckler und genießt gleichzeitig beeindruckende visuelle Effekte.

Indiana Jones And The Great Circle: Welche PC-Einstellungen solltest du anpassen?

Hier sind die wichtigsten Grafikeinstellungen, die du berücksichtigen solltest:

Bildschirmmodus : Wähle „Vollbild“ für die beste Performance.

: Wähle „Vollbild“ für die beste Performance. Auflösung : Stelle die native Auflösung deines Monitors ein, um ein klares Bild zu erhalten.

: Stelle die native Auflösung deines Monitors ein, um ein klares Bild zu erhalten. Vertikale Synchronisation (V-Sync) : Schalte V-Sync aus, um Eingabeverzögerungen zu minimieren, es sei denn, du bemerkst Bildschirmzerreißen.

: Schalte V-Sync aus, um Eingabeverzögerungen zu minimieren, es sei denn, du bemerkst Bildschirmzerreißen. FPS-Limit : Setze kein Limit, wenn dein Monitor variable Bildwiederholraten unterstützt; andernfalls begrenze die FPS auf die maximale Bildwiederholrate deines Monitors.

: Setze kein Limit, wenn dein Monitor variable Bildwiederholraten unterstützt; andernfalls begrenze die FPS auf die maximale Bildwiederholrate deines Monitors. Texturqualität : Wähle „Mittel“ für eine gute Balance zwischen Grafik und Leistung.

: Wähle „Mittel“ für eine gute Balance zwischen Grafik und Leistung. Schattenqualität : Setze auf „Mittel“, um Ressourcen zu sparen und dennoch ansprechende Schatten zu haben.

: Setze auf „Mittel“, um Ressourcen zu sparen und dennoch ansprechende Schatten zu haben. Globale Beleuchtungsqualität : „Niedrig“ reduziert die Belastung der GPU und verbessert die Performance.

: „Niedrig“ reduziert die Belastung der GPU und verbessert die Performance. Reflexionsqualität : „Mittel“ bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen visueller Qualität und Leistung.

: „Mittel“ bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen visueller Qualität und Leistung. Bewegungsunschärfe : Deaktiviere diese Option für ein klareres Bild und weniger Ablenkung.

: Deaktiviere diese Option für ein klareres Bild und weniger Ablenkung. Wasserqualität : „Mittel“ reicht aus, um realistische Wassereffekte zu erzielen, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

: „Mittel“ reicht aus, um realistische Wassereffekte zu erzielen, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Haarqualität : „Mittel“ stellt sicher, dass Charakterdetails gut aussehen, ohne die Systemressourcen zu überlasten.

: „Mittel“ stellt sicher, dass Charakterdetails gut aussehen, ohne die Systemressourcen zu überlasten. Anisotrope Filterung : Setze auf „Ultra“ für schärfere Texturen in der Ferne.

: Setze auf „Ultra“ für schärfere Texturen in der Ferne. Upscaling: Wenn deine Grafikkarte NVIDIA DLSS unterstützt, aktiviere es und stelle die Super Resolution auf „Qualität“ ein. Andernfalls nutze AMD FSR für ähnliche Vorteile.

Wie wirken sich diese Einstellungen auf die Performance aus?

Durch die Anpassung dieser Einstellungen kannst du die Framerate erhöhen und ein flüssigeres Spielerlebnis erzielen, ohne dabei auf eine ansprechende Grafik verzichten zu müssen.

Was tun, wenn das Spiel trotzdem ruckelt? Solltest du weiterhin Performance-Probleme haben, überprüfe, ob Hintergrundanwendungen Ressourcen beanspruchen, und schließe sie gegebenenfalls. Stelle sicher, dass deine Grafikkartentreiber und das Betriebssystem auf dem neuesten Stand sind. Auf YouTube.com findest du ein interessantes Video zum Thema PC-Settings und Performance für das Spiel von „Kephren“.

Indiana Jones And The Great Circle auf dem Steam Deck?

Obwohl es möglich ist, Indiana Jones And The Great Circle auf dem Steam Deck zu spielen, wird es nicht empfohlen. Selbst bei den niedrigsten Einstellungen erreicht das Spiel nur Bildraten im Bereich von 20 bis 30 FPS, was das Spielerlebnis beeinträchtigen kann.

Mit folgenden Einstellungen ist es möglich, Indiana Jones And The Great Circle am Steam Deck zu spielen, aber ziemlich mühsam:

Bildschirmmodus: Vollbild

Vollbild Auflösung: 1280 x 800

1280 x 800 Bildrahmen: Vollbild

Vollbild Vertikale Synchronisation: Aus

Aus FPS-Limit: 60

60 Textur-Pool-Größe: Niedrig

Niedrig Schattenqualität: Niedrig

Niedrig Darstellungsdistanz für Decals: Niedrig

Niedrig Globale Beleuchtungsqualität: Niedrig

Niedrig Reflexionsqualität: Niedrig

Niedrig Bewegungsunschärfe-Qualität: Niedrig

Niedrig Wasserqualität: Niedrig

Niedrig Haarqualität: Niedrig

Niedrig Anisotrope Texturfilterqualität: Niedrig

Niedrig Upscaling: AMD FSR

AMD FSR Super Resolution für Upscaling: Leistung

Mit den oben genannten Einstellungen kannst du Indiana Jones And The Great Circle auf deinem PC optimal genießen. Denke daran, dass die ideale Konfiguration von deinem individuellen System abhängt. Experimentiere mit den Einstellungen, um die perfekte Balance zwischen Grafikqualität und Performance für dich zu finden.

Indiana Jones And The Great Circle erschien Anfang Dezember 2024 für Xbox Series X/S und Windows PC. Die PS5-Version wird im Frühjahr 2025 nachgereicht.