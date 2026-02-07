Indiana Jones widersetzt sich Nintendos Game-Key-Cards auf Switch 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit der Einführung der Nintendo Switch 2 steht auch ein neues Format für physische Spiele im Fokus: die sogenannten Game-Key-Cards. Während viele kommende Titel auf dieses System setzen, geht ausgerechnet ein prominenter Name einen anderen Weg. Indiana Jones and the Great Circle wird nicht als Game-Key-Card veröffentlicht und ist damit eine Ausnahme im Bethesda-Line-up für die neue Nintendo-Konsole.

Das Spiel ist aktuell der einzige bestätigte Bethesda-Titel, der für Nintendo Switch 2 als vollwertige physische Version erscheint. Eine Entscheidung, die bei Fans klassischer Datenträger für Aufatmen sorgt und zugleich eine Grundsatzdebatte über die Zukunft physischer Spiele neu entfacht.

Was sind Game-Key-Cards überhaupt?

Mit den Game-Key-Cards hat Nintendo ein Hybrid-Modell eingeführt. Die Karten sehen aus wie klassische Cartridges, enthalten jedoch nicht das vollständige Spiel. Stattdessen fungieren sie als Schlüssel: Du musst online gehen, um den Titel herunterzuladen, und benötigst die Karte anschließend dauerhaft im Slot, um spielen zu können. Für Publisher ist das attraktiv. Große Spiele müssen nicht mehr vollständig auf teure Speichermedien gepresst werden, Logistik und Produktionskosten sinken. Für viele fühlt sich das jedoch eher wie ein verkleideter Digital-Download an, inklusive Abhängigkeit von Servern und Internetverbindung.

Dass Indiana Jones and the Great Circle diesen Weg nicht geht, ist bemerkenswert. Als moderner AAA-Titel hätte er sich geradezu angeboten, um als Game-Key-Card zu erscheinen. Stattdessen setzt Bethesda hier offenbar bewusst auf eine klassische Lösung. Das bedeutet: Das Spiel kommt ohne verpflichtenden Download, ist vollständig über die Cartridge spielbar und bleibt damit auch langfristig nutzbar, unabhängig davon, ob Server irgendwann abgeschaltet werden oder digitale Shops verschwinden.

Nicht nur Nintendo-Gamer sorgen sich um Erhalt und Besitz

Die Kritik an Game-Key-Cards ist seit ihrer Ankündigung laut. Viele Fans sehen darin ein Risiko für die Langzeit-Archivierung von Spielen. Wenn der Download eines Tages nicht mehr verfügbar ist, wird auch die physische Version wertlos. Gerade für Sammler ist das ein Problem. Physische Spiele standen bislang für Besitz, Weiterverkauf und langfristige Verfügbarkeit. Game-Key-Cards untergraben dieses Konzept, auch wenn sie offiziell als „physische Version“ gelten. Wer sagt das diese Titel mit der Switch 2 noch in 30 Jahren funktionieren?

Ob Bethesdas Entscheidung ein bewusster Test oder nur eine Ausnahme bleibt, ist offen. Aktuell deutet wenig darauf hin, dass andere große Publisher dem Beispiel folgen. Im Gegenteil: Viele Nintendo Switch 2-Titel setzen bereits auf das neue System. Dennoch sendet Bethesda mit Indiana Jones ein klares Signal: Echte physische Releases sind weiterhin möglich, wenn Publisher es wollen. Ein Hoffnungsschimmer, dass viele weitere auf diesen Zug aufspringen!

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 12. Mai 2026 für Nintendo Switch 2.

