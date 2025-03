Indiana Jones And The Great Circle: Alles zum PS5 Release-Termin

Update vom 23. März 2025: Das Release-Datum der PS5-Version soll angeblich morgen (24. März) enthüllt werden, wie der Brancheninsider billbil-kun verkündet. Laut ihm wird Indiana Jones And The Great Circle am 24. März sowohl in der Standard- als auch in der Premium-Edition für die PlayStation 5 angekündigt. Die Premium-Edition – die Berichten zufolge sowohl digital als auch physisch erhältlich sein wird – bietet zwei Tage Vorabzugang, den Story-DLC „The Order of Giants“, ein digitales Artbook und ein Outfit für den Tempel des Todes. Die Vorbestellung beinhaltet das Last Crusade Pack, das eine Löwenbändigerpeitsche und ein Reiseanzug-Outfit enthält.

🚨 TOMORROW 🚨

— billbil-kun (@billbil_kun) March 23, 2025