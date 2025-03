Indiana Jones and the Great Circle: Kommt die PS5-Version im April?

Microsoft bringt in den kommenden Monaten eine ganze Reihe von Spielen auf die PlayStation 5 – darunter Age of Empires 2: Definitive Edition im März, Forza Horizon 5 im April und DOOM: The Dark Ages im Mai. Doch das ist noch nicht alles: Auch Indiana Jones and the Great Circle soll im Frühjahr für die PS5 erscheinen. Jetzt gibt es neue Hinweise auf einen konkreten Release-Termin.

Laut The Verge-Journalist Tom Warren könnte Indiana Jones and the Great Circle bereits im April für die PlayStation 5 erscheinen. In seinem Newsletter deutete Warren an, dass Microsoft das Abenteuer um den berühmten Archäologen in demselben Monat veröffentlichen will, in dem auch Forza Horizon 5 für die PS5 erscheint.

Sollte das stimmen, wird es interessant zu sehen, wie Microsoft seine Veröffentlichungen auf der Plattform taktet. Schließlich wäre es ungewöhnlich, zwei große Titel so dicht hintereinander zu veröffentlichen – es sei denn, Microsoft verfolgt eine aggressive Strategie, um möglichst viele Spieler auf der PlayStation 5 zu erreichen.

Was bietet das Spiel?

Indiana Jones and the Great Circle ist ein First-Person-Action-Adventure von MachineGames, das bereits für Xbox Series X/S und Windows PC erhältlich ist. Vor Kurzem hat das Studio das dritte große Update veröffentlicht, das unter anderem Unterstützung für DLSS 4 und FSR 3.1 auf dem PC bringt.

Trotz einiger technischer Nachbesserungen kommt das Spiel bei den Fans gut an. Microsoft hat kürzlich bestätigt, dass Indiana Jones and the Great Circle bereits über 4 Millionen Spieler erreicht hat – eine beeindruckende Zahl, die durch eine PS5-Version sicherlich noch weiter steigen dürfte.

Indiana Jones and the Great Circle: PS5-Releasetermin

Bisher gibt es keine offizielle Ankündigung seitens Microsoft oder MachineGames zur PS5-Version des Indiana Jones-Abenteuers. Da der Release aber offiziell für das Frühjahr geplant ist und nun April als möglicher Termin gehandelt wird, dürfte eine Bestätigung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Sobald es einen konkreten Release-Termin gibt, werden wir diese Meldung aktualisieren.