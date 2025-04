Indiana Jones: The Great Circle – Dateigröße auf PS5 enthüllt

Das Abenteuer Indiana Jones and the Great Circle erscheint bald für die PlayStation 5 – und bringt eine beachtliche Installationsgröße von 125 GB mit. Damit setzt Microsoft seinen Trend fort, exklusive Spiele auch auf Sonys Konsole zu veröffentlichen. Lange mussten Fans auf ein neues Indiana-Jones-Spiel warten, und nun kehrt der legendäre Archäologe auf moderne Hardware zurück. The Great Circle bietet aufwendige, detaillierte Levels, knifflige Rätsel und eine mitreißende Geschichte.

In den letzten Jahrzehnten gab es bereits zahlreiche klassische Indiana-Jones-Spiele, doch dieser Titel hebt die Serie technisch auf ein neues Niveau. Während die Xbox Series X-Version mit 132 GB noch größer ausfällt, benötigt die PS5-Variante mit ihren 125 GB ebenfalls eine Menge freien Speicherplatz. Laut PlayStation Game Size auf X (ehemals Twitter) zeigt die gewaltige Dateigröße, wie viel grafische Qualität und Spieltiefe in The Great Circle steckt.

🚨 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 125.290 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.002.000 – 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 ($69.99)

Pre-Load : April 15

Release : April 17 – 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 ($99.99)

Pre-Load : April 13

Release : April 15 pic.twitter.com/cK4ghq8mCZ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 8, 2025

Das Spiel erscheint am 17. April und sorgt für viel Gesprächsstoff in der Gaming-Community. Ursprünglich war The Great Circle als Xbox-exklusives Spiel geplant, doch Microsoft überraschte Fans, indem es auch für die PS5 bestätigt wurde. Damit reiht sich der Titel in eine Reihe von Xbox-Spielen ein, die den Sprung auf die Konkurrenzplattform schaffen – darunter auch Forza Horizon 5, das später im Monat für die PS5 erscheint.

Die einst klare Trennung zwischen Xbox- und PlayStation-Exklusivtiteln scheint sich aufzulösen. Gerüchten zufolge könnte sogar eine komplette Halo-Kollektion für die PS5 erscheinen. Ob Microsoft seine bekanntesten Marken weiter auf neue Plattformen bringt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit Indiana Jones and the Great Circle bekommt die Konsole ein imposantes Abenteuer.

Quelle: x.com via @PlaystationSize