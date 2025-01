Indiana Jones and the Great Circle: Ausblick auf nächstes Update

Das bevorstehende Update für Indiana Jones and the Great Circle wurde bereits vor der offiziellen Veröffentlichung angekündigt. Das von MachineGames entwickelte und von Bethesda produzierte Spiel hat den Nervenkitzel der Filme erfolgreich eingefangen. Trotz des großen Erfolgs und der positiven Resonanz zum Start gab es einige Probleme, die den Fans auffielen.

Glücklicherweise haben die Studios schnell Updates und Korrekturen bereitgestellt, und es scheint, dass MachineGames den Spielern einen Vorgeschmack auf die Neuerungen im dritten Update gibt. Jedes Update für Indiana Jones and the Great Circle hat das Spielerlebnis verbessert und gleichzeitig Probleme behoben. Xbox- und PC-Spieler können das fesselnde Action-Adventure weiterhin mit diesen Updates genießen, und PlayStation-Spieler können sich auf ein gepatchtes Spiel freuen, wenn es später in diesem Jahr auf der PS5 erscheint.

Update 3 für Indiana Jones and the Great Circle wird Unterstützung für NVIDIAs Blackwell-Grafikprozessoren einführen, neue Grafikfunktionen und -optionen hinzufügen sowie zahlreiche Fehler beheben, die durch Spieler-Feedback gemeldet wurden. Das Update 3 soll im Februar 2025 veröffentlicht werden, wobei ein genaues Datum zur Erstellung des Artikels noch nicht bekannt gegeben wurde.

Das bringt Update 3 für Indiana Jones and the Great Circle mit sich

MachineGames hat angekündigt, dass zahlreiche Bugfixes die Probleme beheben werden, die Spieler daran hinderten, das Spiel zu 100 % abzuschließen, Lianen zu erklimmen und durch Wände in Sukhothai zu schlüpfen. Sobald diese Fehler behoben sind, können die Spieler alle Ziele, Sammelobjekte und Erfolge in Indiana Jones and the Great Circle erreichen. Zuvor blieben viele Spieler oft stecken und konnten das Spiel nicht vollständig abschließen. Die neuen grafischen Features verbessern das ohnehin schon beeindruckende Spiel noch weiter.

Egal ob man üppige Dschungel erkundet, antike Ruinen durchstreift oder an actiongeladenen Sequenzen teilnimmt, die aktualisierte Unterstützung für moderne Grafikprozessoren bringt jedes Detail zur Geltung und sieht fantastisch aus. Das Kinoerlebnis von Indiana Jones and the Great Circle wird somit noch eindrucksvoller. Für Indiana-Jones-Fans gibt es rosige Zukunftsaussichten, da Disney angeblich weitere Spiele mit dem berühmten Archäologen plant.

Der Titel wurde gut bewertet und verkauft, daher ist es nur logisch, dass Disney neue Abenteuer plant. Das sind großartige Neuigkeiten für Spieler, die sich bereits eine Fortsetzung von Indiana Jones and the Great Circle wünschen.

Hier geht es unserer Game Review zum Spiel.

Quelle: ComicBook