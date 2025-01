Doom: The Dark Ages – Alles zur Vorbestellung, Editionen, Inhalten und mehr

Wir wussten bereits, dass 2025 ein neues Doom-Spiel erscheinen wird, doch nun ist auch bekannt, dass der Release früher als erwartet stattfindet. Doom: The Dark Ages, das während der Xbox Developer Direct im Januar angekündigt wurde, erscheint am 15. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Mit dem jetzt feststehenden Erscheinungsdatum sind auch alle Vorbestelldetails bekannt.

Es gibt drei Editionen von Doom: The Dark Ages, aus denen man wählen kann, jeweils mit unterschiedlichen In-Game- und physischen Extras, abhängig von der gewählten Edition und dem bereitstehenden Budget für das Abenteuer mit Doomguy in der Vergangenheit. Alle Vorbestelldetails zu Doom: The Dark Ages findet ihr im Folgenden. Der Titel und die Vorbestellung ist in drei Editionen verfügbar: Standard, Premium und Collector’s.

Welche Editionen von Doom: The Dark Ages gibt es?

Standard , mit dem Basis-Spiel

, mit dem Basis-Spiel Premium , mit Basis-Spiel, Early Access, diversen Skins, Art Book und Season Pass

, mit Basis-Spiel, Early Access, diversen Skins, Art Book und Season Pass Collector’s, mit Basis-Spiel, Early Access, diversen Skins, Art Book, Season Pass und Statue + rote Keycard

Die Premium Edition bietet zusätzlich zum Basisspiel extra Skins für den Doom Slayer, seinen Drachen und seinen Mech, da es in diesem Spiel epische Mech-Kämpfe gibt. Außerdem ermöglicht sie den Spielern, zwei Tage früher als alle anderen zu beginnen. Wer die Doom-Reihe seit den Anfängen liebt oder erst kürzlich entdeckt hat, wird sich wahrscheinlich für die Vorbestellung der Collector’s Edition interessieren.

Diese umfasst alle Inhalte der Premium Edition plus einige physische Extras, darunter eine beeindruckende 30-cm-Statue des Doom Slayers. So kann man den Doom Slayer immer bei sich haben, auch wenn man The Dark Ages gerade nicht spielt.

Worum geht es im Spiel?

Doom: The Dark Ages ist ein kommendes Prequel zur Doom-Reihe, das von id Software entwickelt wird. Es wird am 15. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Das Spiel spielt in einer düsteren Fantasy-/Sci-Fi-Welt und konzentriert sich auf den Kampf des Doom Slayers gegen Dämonen und Monster. Es bringt neue Mechaniken wie Nahkampffähigkeiten, eine Schildsäge und epische Mech-Kämpfe mit sich.

Quelle: TheGamer