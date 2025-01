Doom: The Dark Ages – Das enthält die Collector’s Edition

Bethesda und Microsoft haben die Inhalte und zusätzlichen Produkte der Collector’s Edition von Doom: The Dark Ages bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 15. Mai 2025 für PS5, PC und Xbox-Konsolen. Seit Entwickler Id Software 2016 ein modernisiertes Reboot der Doom-Reihe herausbrachte, erfreut sich das Franchise neuer Beliebtheit. Jahre nach der Veröffentlichung von Doom Eternal im Jahr 2020 wird Doom: The Dark Ages die Geschichte des Doom Slayers in eine neue Richtung lenken.

Anstatt einen Sci-Fi-Supersoldaten in die Hölle zu schicken, orientiert sich Doom: The Dark Ages an Fantasy-Elementen und bringt den Doom Slayer in eine Welt voller Drachen und Burgen. Der Spieler kämpft mit neuen und bekannten Waffen gegen Legionen von Dämonen und unterstützt die Nachtwächter von Argent D’Nur im Kampf gegen die Mächte der Hölle. Doom: The Dark Ages wird am 15. Mai 2025 auch im Xbox Game Pass verfügbar sein, wodurch alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten darauf zugreifen können.

Collector’s Edition für Doom: The Dark Ages jetzt verfügbar

Bethesda und Microsoft haben zudem die Inhalte des Collector’s Bundles enthüllt. Auf den PlayStation Direct- und Bethesda Gear Store-Websites ist die physische Collector’s Edition für 199,99 US-Dollar gelistet. Diese Edition beinhaltet neben dem Spiel eine Statue, ein SteelBook Case und Zugang zu geplanten DLCs. Passend zur mittelalterlich inspirierten Ästhetik von The Dark Ages trägt der Doom Slayer eine ritterähnliche Rüstung und einen Umhang, wobei die charakteristischen Linien und olivgrünen Farben des klassischen Outfits beibehalten werden.

Die Statue zeigt den Doom Slayer mit der Schildsäge und der Super-Schrotflinte. Zudem enthält das Paket ein SteelBook Case mit höllischen Runen und eine Replik der roten Keycard. Die Doom: The Dark Ages Collector’s Edition für PS5 und Xbox Series X|S enthält die Spiel-Disc, während PC-Spieler lediglich einen Spielcode erhalten. Neben physischen Gegenständen wie einer Statue, einem SteelBook Case und einer Replik der roten Keycard bietet das Bundle einen Kampagnen-DLC und bis zu 2 Tage früheren Zugang zum Spiel.

Der Kampagnen-DLC umfasst das Divinity Skin Pack mit passenden Skins für den Doom Slayer, einen Drachen und den Charakter Atlan. Vorbesteller jeder Edition des Spiels erhalten zusätzlich den Void Doom Slayer-Skin zum Launch.

Quelle: Bethesda