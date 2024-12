DOOM: The Dark Ages – Release-Termin: Wann erscheint es?

Laut Leaks von eXtas1s, einem bekannten Leaker, könnte DOOM: The Dark Ages bereits in wenigen Monaten erscheinen (via YouTube). Der Hinweis stammt von einem Insider, der besagt, dass das Spiel während des Xbox Developer Direct im Januar 2025 offiziell vorgestellt wird. Microsoft könnte dort nicht nur neue Details präsentieren, sondern auch das genaue Veröffentlichungsdatum bekanntgeben.

Natürlich sollte man Gerüchten und Leaks immer mit Vorsicht begegnen. Zwar hat Bethesda bei der ersten Ankündigung für 2025 einen allgemeinen Zeitraum genannt, ein präzises Datum blieb jedoch aus. Falls sich die Gerüchte bestätigen, können sich Fans also schon sehr bald auf einen neuen Teil der Reihe freuen.

DOOM: The Dark Ages – Release-Termin

Die Erwartungen an DOOM: The Dark Ages sind riesig. Der erste Trailer zeigte den Doom Slayer, wie er aus dem Orbit auf einen Planeten geschossen wird, was direkt auf die gewohnte, blutige Action hinweist. Doch dieser Teil scheint noch spektakulärer zu werden. Neue Waffen, riesige Maschinen und sogar ein reitbarer Drache versprechen ein episches Spielerlebnis.

Besonders die neu eingeführte Waffe des Doom Slayers sorgt für Aufsehen. Ein Schild, das nicht nur als Schutz dient, sondern auch als Kettensäge fungiert. Dieses Schild lässt sich auf Feinde werfen, um sie zu zerstückeln, und kehrt dann wieder zum Spieler zurück. Auch der gigantische DOOM-Mech und der Drachenreiter sorgen für riesige Zerstörung und bieten neue, aufregende Spielmechaniken.

Neben den gewaltigen Waffen und Mechaniken bietet der gewaltige Shooter auch neue Gameplay-Elemente. So gibt es einen Pfahlwerfer, einen Dreschflegel und ein neues Parrier-System, das das ohnehin schon actiongeladene Kampfsystem weiter aufpeppt. Das Design des Doom Slayers wurde ebenfalls überarbeitet, und die gesamte Ästhetik des Spiels kombiniert den klassischen DOOM-Stil mit mittelalterlichen Einflüssen. Das sorgt für eine einzigartige und faszinierende Atmosphäre.

id Software-Shooter könnte im Mai 2025 erscheinen

Ob die Gerüchte stimmen, bleibt abzuwarten. Das Xbox Developer Direct im Januar 2025 wird hoffentlich mehr Klarheit bringen. Immerhin verspricht DOOM: The Dark Ages ein aufregendes, actiongeladenes Erlebnis zu werden, das Fans der Reihe nicht verpassen dürfen. Obwohl der genaue Release-Termin noch aussteht, sind die Gerüchte vielversprechend.

