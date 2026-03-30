Nintendo Switch 2: Neue Updates verbessern alte Switch-Spiele deutlich

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Die Hoffnung vieler Nintendo-Fans war riesig: Alte Switch-Spiele einfach auf der neuen Konsole weiterspielen. Besser, flüssiger, ohne Probleme. Doch die Realität zum Start der neuen Hardware war ernüchternd. Einige Titel liefen zwar, hatten aber technische Macken, Bugs oder sogar Gameplay-Probleme. Jetzt liefert Nintendo nach. Immer wieder. Und dieses Update könnte für viele genau das sein, worauf sie gewartet haben.

Mit dem neuesten System-Update hat Nintendo eine ganze Reihe von Spielen für die Switch 2 nachgebessert. Viele Titel, die zuvor Probleme hatten, laufen jetzt stabiler oder wurden komplett gefixt. Darunter sind bekannte Namen wie Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, bei dem zuvor Audio-Probleme auftreten konnten. Genau dieser Fehler wurde jetzt behoben – ein kleines Detail, das für Fans aber einen großen Unterschied macht. Auch andere Spiele profitieren vom Update, darunter Doom (2016), Final Fantasy XII: The Zodiac Age oder das beliebte Indie-Abenteuer A Hat in Time.

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Was man hier klar merkt: Nintendo arbeitet aktiv daran, die Abwärtskompatibilität Schritt für Schritt zu verbessern und nimmt dabei auch größere Titel ernst.

Switch 2 Abwärtskompatibilität: Noch ist nicht alles „perfekt“

So positiv die Entwicklung ist, ganz ohne Probleme bleibt die Situation nicht.

Einige Spiele kämpfen weiterhin mit ernsthaften Einschränkungen, vor allem dann, wenn es um den Spielfortschritt geht. In bestimmten Titeln kann es aktuell noch passieren, dass du nicht wie vorgesehen weiterspielen kannst.

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Das betrifft unter anderem:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Asterix & Obelix XXL 2

Hoop Shoot

Gerade solche Probleme sind kritisch. Denn wenn Fortschritt verloren geht oder blockiert wird, wird ein Spiel schnell unspielbar. Hier zeigt sich: Die Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 ist noch nicht auf dem Level, das sich viele erhofft haben.

Grafikfehler und Steuerungsprobleme sorgen für Diskussionen

Neben den größeren Bugs gibt es auch kleinere, aber spürbare Einschränkungen. Bei Pizza Tower können beispielsweise Grafikprobleme auftreten. In manchen Bereichen wirkt das Spiel nicht so sauber dargestellt, wie man es erwarten würde. Noch auffälliger ist ein Problem bei Laysara: Summit Kingdom. Hier funktionieren die Touchscreen-Steuerungen teilweise nicht richtig – ein klarer Nachteil für ein Spiel, das auf diese Eingabe ausgelegt ist.

Das sind keine „Gamebreaker“ für alle. Ganz sicher. Aber genug, um die Community aufmerksam zu machen. Das aktuelle Update zeigt klar, in welche Richtung sich die Switch 2 bewegt. Nintendo arbeitet daran, die bestehende Spielebibliothek zu erhalten und gleichzeitig auf neue Hardware zu bringen. Doch gleichzeitig wird deutlich, dass dieser Prozess Zeit braucht. Immerhin erschien die Switch 2 bereits letzten Sommer.

Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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