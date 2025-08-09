Nach massiven Entlassungen bei Turn 10: Entwickler meldet sich zurück und spricht über die Zukunft von Forza (Motorsport)

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Bei Xbox Game Studios ist aktuell einiges in Bewegung, leider auch in negativer Hinsicht. In den letzten Wochen gab es gleich mehrere Massenentlassungen und die Einstellung mehrerer Projekte. Besonders hart traf es Turn 10 Studios, die Macher von Forza Motorsport: Medienberichten zufolge soll rund die Hälfte der Belegschaft betroffen gewesen sein.

Kein Wunder also, dass Fans sich um die Zukunft der Serie sorgen. Nach fast einem Monat ohne offizielle Updates meldet sich Turn 10 endlich zurück. Auf X.com (ehemals Twitter) schrieb das Studio:

„Liebe Forza-Community, wir wissen, dass viele von euch Fragen zur Zukunft der Forza-Reihe haben, und wir schätzen die Unterstützung unserer großartigen Community. Wir möchten euch versichern, dass Turn 10 und Playground Games ‚Forza Motorsport‘ und ‚Forza Horizon 5‘ weiterhin unterstützen werden.“

Neue Inhalte trotz Personalkürzungen

Laut der Ankündigung sollen im August und September mehrere Events in Forza Motorsport stattfinden. Den Anfang macht die Rückkehr der beliebten „Track Toys Tour“, diesmal als dauerhafte Funktion. Ab sofort soll zu Monatsbeginn jeweils eine weitere Tour ins Spiel kommen, bis alle wieder verfügbar sind.

Trotz des Stellenabbaus will das Team also weiter Updates liefern und die bestehende Spielerschaft bei Laune halten. Immerhin wurde rund die Hälfte der Turn 10-Belegschaft entlassen.

Multiplattform-Strategie könnte Forza verändern

Die Entlassungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Forza-Marke ungewöhnlich stark auf PlayStation performt. Seit Microsoft seine First-Party-Titel auch auf andere Plattformen bringt, gehört Forza Horizon 5 zu den bestverkauften Spielen auf der PS5.

Forza Motorsport selbst gibt es noch nicht auf der Sony-Konsole, aber angesichts der Xbox-Erfolge auf PlayStation könnte ein Port nur eine Frage der Zeit sein.

Trotz all der Personal-Entlassungen und Schicksale die damit verbunden sind meldete Microsoft im letzten Quartalsbericht starke Ergebnisse. So wuchs der Umsatz des Tech-Riesen auf 70,1 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal. Ein sattes Plus von 13 Prozent! Der Nettogewinn stieg auf 25,8 Milliarden US-Dollar (+18 Prozent).

Umso schlechter kam bei der Community an, dass Microsoft Gaming CEO Phil Spencer und Xbox-Präsidentin Sarah Bond wenige Monate später Massenentlassungen verkünden mussten. Die Begründung fehlte schlichtweg. Viele Spieler sehen darin ein Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Erfolg und dem Abbau kreativer Teams.

Wie es mit dem Forza-Franchise weitergehen wird? Es gibt Gerüchte, dass sich Forza Horizon 6 bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungs-Status befindet. Die Gerüchte von Juni wurden allerdings bisher nicht offiziell kommentiert. An der Entwicklung dürften Turn 10 und Playground Games, die auch am Fable-Reboot arbeiten, beteiligt sein.