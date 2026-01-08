GTA 6-Release wackelt erneut: Rockstar Games ist laut Insider „noch nicht fertig“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Schon wieder eine Hiobsbotschaft für Fans von Rockstar-Titeln? Immerhin wartet gefühlt die halbe Welt auf den Release von Grand Theft Auto VI. Die Ungeduld wächst (wie immer). Allerdings dürften die Inhalte des Spiels noch nicht zu 100% fertig sein, wie der gut vernetzte Insider Jason Schreier (bekannt von Bloomberg) sagt. Der aktuell angepeilte Release-Termin von GTA 6 am 19. November 2026 gilt laut Insider „intern nicht als hundertprozentig sicher“.

In einem aktuellen Podcast (via Spotify, transkribiert von X.com-Account GTAVI_Countdown), spricht Schreier offen darüber, wie es derzeit um den Entwicklungsstand von Grand Theft Auto VI steht. Laut ihm arbeitet Rockstar Games noch am „Spielkern“.

Werbung

Laut ihm befinden sich die Entwicklerinnen und Entwickler weiterhin mitten in der kreativen Phase. Missionen werden noch finalisiert, Inhalte ergänzt und Entscheidungen darüber getroffen, was es am Ende wirklich ins Spiel schafft. Genau das ist der Knackpunkt: Solange diese Phase nicht abgeschlossen ist, kann Rockstar nicht vollständig in die klassische Bugfix- und Optimierungsphase wechseln. Eigentlich gab es Berichte dazu, dass das Entwickler-Team bereits in dieser Phase ist (November 2025).

Wie steht es also um den Release-Termin am 19. November 2026 für GTA 6 wirklich? Schreier betont klar, dass er aktuell niemanden bei Rockstar kennt, der sich zu 100 Prozent sicher ist, dass der geplante Release-Termin eingehalten werden kann. Zwar wirke dieses Datum realistischer als frühere Zeitfenster wie „Herbst 2025“ oder der 26. Mai 2026, aber eine Garantie sei es nicht. Er wäre „nicht überrascht“, wenn GTA 6 tatsächlich im Herbst 2026 erscheint, wie er im Nachgang auf bysky.app nachsetzt.

GTA 6: Zu viel steht auf dem Spiel für einen unfertigen Launch

Der Grund für diese Vorsicht liegt auf der Hand. GTA 6 ist nicht einfach nur ein weiteres Spiel, es ist das mit Abstand wichtigste Projekt der gesamten Gaming-Branche. Schreier formuliert es drastisch: „Der Aktienwert von Take-Two Interactive steht und fällt mit diesem Release“. Take-Two würde laut Schreier also wieder den Release-Termin verschieben, als ein „nicht perfektes Spiel“ zu veröffentlichen. Zu groß wäre die Schmach. Ein technisch oder inhaltlich kompromittierter Launch wäre für Rockstar und den Publisher nicht nur ein Image-Risiko, sondern ein wirtschaftliches Desaster.

Werbung

Ein weiterer wichtiger Punkt: Das Geschäftsjahr von Take-Two Interactive endet erst Ende März 2027. Das verschafft dem Unternehmen Spielraum. Selbst wenn GTA 6 aus dem November-Fenster rutschen sollte, könnte der Titel theoretisch noch innerhalb desselben Fiskaljahres erscheinen, ohne unmittelbare Folgen für die Bilanz. Diese Flexibilität erklärt auch, warum Rockstar bislang keinen neuen, absolut festen Termin kommuniziert hat. Die Priorität liegt klar auf Qualität, nicht auf Kalenderdaten.

PlayStation 5 als Schlüsselplattform

Besonders interessant ist Schreiers Hinweis auf Sony Interactive Entertainment. Demnach gilt die PlayStation 5 (PS5) intern als Hauptplattform für GTA 6. Sony soll Teile seines kommenden Line-ups strategisch um den Rockstar-Release herum planen. Ein deutliches Zeichen dafür, wie zentral dieses Spiel für die gesamte Industrie ist. Die Aussage unterstreicht, warum ein weiterer Aufschub nicht nur Rockstar Games betrifft, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf Partner und Plattformen haben könnte.

Unter dem X.com-Beitrag von GTAVI_Countdown gibt es übrigens ein lustiges Kommentar, dass es trifft: „Uns stehen noch etwa zwei Verzögerungen bevor.“

Der Bericht ist nicht von Irgendjemanden, der irgendetwas erzählt. Das heißt also: GTA 6 ist noch im Werden. Und genau das macht den Termin weiterhin zu einer offenen Frage. Auch wenn andere „Insider“ eine weitere Release-Verschiebung dementieren. Für mich gilt eher: Ich glaube erst an einen Release-Termin von GTA 6 im Jahr 2026, wenn es bei mir im Laufwerk liegt!

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!