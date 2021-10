Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition von Rockstar angekündigt

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - (C) Rockstar Games

Rockstar Games hat es endlich getan: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ist nun nicht länger ein Gerücht, sondern Realität. In einem Update auf der offiziellen Webseite teilte der Entwickler mit, dass die GTA-Spielesammlung dieses Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und via Rockstar Games Launcher für PC erscheinen wird. Nächstes Jahr erscheint der Titel es auch für Smartphones.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wird umfassende Upgrades beinhalten, einschließlich grafischer Verbesserungen und moderner Gameplay-Verbesserungen für alle drei Titel, während das klassische Erscheinungsbild der Originale beibehalten wird“, so Rockstar Games. „Wir freuen uns sehr, in den kommenden Wochen mehr über diese bahnbrechenden Titel zu teilen – bleiben Sie dran!”

Wie der Entwickler ankündigt, werden “vorhandene Versionen der klassischen Titel aus den digitalen Einzelhändlern” entfernt. Das passiert bereits nächste Woche. Die Smartphone-Version wurde für das erste Halbjahr 2022 für iOS und Android angekündigt.

GTA 3-Fest in GTA Online

Zum 20-jährigen Jubiläum von GTA 3 gibt es spezielle Ausrüstungen, die man in GTA Online während des kommenden Events sammeln kann.

Rockstar verspricht in den kommenden Wochen “im Rahmen der laufenden Events in GTA Online weitere Details dazu bekanntgeben”. Es sollen “ungewöhnliche Aktivitäten” in und um Süd-San Andreas stattfinden… – Man macht es also spannend.

Bisher ist über die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nur wenig Offizielles bekannt. Es wird behauptet, dass der Titel mit der Unreal Engine neu aufgepeppt wurde und eine Mischung aus “neuer und alter Grafik” bietet. Ende September gab es eine Alterseinstufung aus Südkorea, die den Titel inoffiziell ankündigte.

Angeblich soll das Spiel im November 2021 erscheinen.