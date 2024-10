Fan von Fallout baut Power Armor aus Lego

Ein Spieler hat einen Lego-Bausatz der T-51 Power Armor aus Fallout gebaut und sein beeindruckendes Projekt online vorgestellt. Dieser Exo-Anzug ist eine der bekanntesten Ausrüstungen der Reihe. Im Jahr 2021 wurde in einem lizenzierten Tabletop-Spiel von Modiphius Entertainment erwähnt, dass die Power Armor von der Rüstungsfirma West Tek entwickelt wurde, bevor der Große Krieg die Welt in den Games zerstörte. Diese Technologie wird als das Nonplusultra des persönlichen Schutzes angepriesen, und die Spiele bestätigen dies, indem sie den Spielern einen massiven Verteidigungsschub geben, wenn sie eine Powerrüstung wie die T-51 tragen.

Ein Fan baute eine beeindruckende Lego-Version dieses Anzugs. Auf Reddit postete der Nutzer Valkyrie4601 seine nachgebaute T-51-Rüstung, die mehrere Waffen und Zubehörteile wie einen Fusionskern, eine Laserpistole und ein Jetpack umfasst. Auch ein M42 „Fat Man“-Werfer und zwei Munitionstypen, die Mini-Nuke und die Nuka-Nuke, gehören dazu. Die Community lobte die Lego T-51 Power Armor von Valkyrie4601, dessen Beitrag mehr als 2.300 Bewertungen erhielt. Valkyrie4601 kündigte an, in Zukunft auch Miniaturversionen des Flammenwerfers, der Minigun und möglicherweise einer Nahkampfwaffe zu bauen.

Fallout Power Armor gebaut aus Lego

Seit seinem Debüt im ersten Teil der Fallout-Reihe im Jahr 1997 ist der T-51 Powerpanzer von West Tek in allen Hauptspielen der Serie präsent. In Fallout 76 gibt es eine Version des T-51, die den Spielern vielfältige Anpassungsmöglichkeiten bietet, jedoch eine geringe Strahlungsresistenz hat. Die Version dieser Rüstung in Fallout 4 gilt als mittelmäßig und dient als gute Grundlage für stärkere und fortschrittlichere Rüstungen.

Da der T-51 zu einem festen Bestandteil der Fallout-Reihe geworden ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch in der nächsten Hauptversion der Serie auftauchen wird. Todd Howard, Director und Executive Producer der Bethesda Game Studios, hat bereits angekündigt, dass Fallout 5 das nächste große Projekt des Teams nach The Elder Scrolls 6 sein wird, welches frühestens 2026 erscheinen soll. Einige Fans spekulieren, dass Fallout 5 in Kalifornien spielen könnte, dem Schauplatz der gut aufgenommenen Amazon TV-Adaption.

