Fallout TV-Serie ist fast wie Fallout 5, sagt der Produzent

Die lang ersehnte Fallout TV-Serie, laut dem ausführenden Produzenten Jonathan Nolan, wie eine Art Fallout 5 wirkt. In einem Interview mit “Total Film” verglich Nolan die Serie mit Batman und betonte, dass jede neue Folge ihre eigene, von den anderen unabhängige Geschichte erzählt.

Nolan hebt die kreative Freiheit hervor, die es ermöglicht, der Fallout TV-Serie das Gefühl von “fast wie Fallout 5” zu verleihen. Obwohl es nicht interaktiv ist, wie die Spiele, verspricht es, die fesselnde Erzähltradition der Serie aufzugreifen.

“Fallout ist in meiner Karriere dem am nächsten, was wir bei der Anpassung von Batman gemacht haben. Es gibt so viele Geschichten im Batman-Universum, dass es keine kanonische Version gibt, also bist du frei, deine eigene zu erfinden”, erklärt Nolan. “Unsere Serie steht zu den Spielen in Beziehung, so wie die Spiele zueinander stehen. Es ist fast wie, dass wir Fallout 5 sind. Nicht, um anmaßend zu klingen, aber es ist einfach eine nicht-interaktive Version davon, oder?”