The Last of Us: Fan backt Cordyceps-Kuchen

Ein begeisterter Fan von The Last of Us hat einen beeindruckenden Kuchen kreiert, der aussieht, als wäre er mit Cordyceps-Pilzen überzogen. Das Spiel, das 2013 veröffentlicht wurde, erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine packende Handlung und sein actionreiches Gameplay. Die Beliebtheit des Spiels stieg weiter an, nachdem HBO eine TV-Adaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen veröffentlicht. The Last of Us hat das dystopische Genre neu definiert. Die sogenannten Infizierten, die wie Zombies wirken, wurden durch eine Gehirninfektion mit dem Cordyceps-Pilz zu blutrünstigen Kannibalen und Monstern. Dieser parasitäre Pilz, der aus kontaminierten Ernten stammt, führte in der Spielwelt zum Untergang der Menschheit. Typischerweise zeigt sich der Cordyceps in Form von pilzartigen Wucherungen auf den Infizierten und verschiedenen Oberflächen im Spiel.

Die Cordyceps-infizierten Menschen in The Last of Us mögen zwar gruselig sein, aber sie haben viele Fans dazu inspiriert, kreative Kunstwerke zu schaffen. Der Reddit-Nutzer pinetreesandcakehat kürzlich eine Torte geteilt, die er für The Last of Us in Auftrag gegeben hatte und die beeindruckenden Cordyceps-Details aus Buttercreme aufwies. Besagte Torte war überwiegend weiß, was die orangefarbenen Cordyceps-Details, einschließlich der pilzartigen Auswüchse an den Seiten, besonders hervorhob. Oben auf der Torte befand sich eine Zuckerguss-Skizze von Joels kaputter Armbanduhr. In den Kommentaren äußerten viele Fans den Wunsch, selbst eine solche Torte zu besitzen.

Fan kreiert Kuchen von The Last of Us

Der Bäcker scherzte, dass der Kuchen wegen seiner realistischen Details „eklig“ sei und fragte sich, ob ihn jemand bedenkenlos essen könne. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand einen Kuchen backt, der vom Hauptantagonisten des Spiels inspiriert ist. Ein anderer Fan von The Last of Us hat bereits einen verstörenden Klicker-Kuchen gebacken. Die IP begeistert weiterhin die Fans, nachdem Naughty Dog das erste Spiel für den PC herausgebracht hat. Gleichzeitig hat HBO bekannt gegeben, dass die Serienadaption von The Last of Us 2 im nächsten Jahr ausgestrahlt wird.