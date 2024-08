Teaser: Erster Blick auf „The Last of Us“ Staffel 2 – Das erwartet dich!

Bald ist es soweit! In einem kurzen Teaser-Trailer sehen wir erste Eindrücke zu The Last of Us Staffel 2 von HBO.

Was passiert? Wir sehen Joel, gespielt von Pedro Pascal, in einer intensiven Szene. Eine neue Figur, gespielt von Catherine O’Hara (bekannt aus „Schitt’s Creek“ und „Kevin – Allein zu Haus“), fragt Joel: „Hast du ihr wehgetan?“ Joel antwortet mit einem klaren „Nein“. Daraufhin fragt O’Hara: „Was hast du dann getan?“ Joel, sichtbar emotional, antwortet: „Ich habe sie gerettet“, während eine Träne über sein Gesicht läuft.

Spekulationen um Catherine O’Hara’s Rolle im Teaser-Trailer

Es ist noch nicht bestätigt, welche Rolle Catherine O’Hara in der Serie spielen wird. Fans vermuten jedoch, dass sie die Prophetin der Seraphiten darstellen könnte. Die Seraphiten sind eine der Fraktionen in The Last of Us Part 2. Obwohl die Gründerin der Seraphiten vor den Ereignissen des Spiels stirbt und nie im Spiel auftaucht, könnte die Serie diese Lücke füllen und neue Szenen zeigen, die im Spiel nicht vorkommen. So die Vermutung von einigen Fans.

Die zweite Staffel bringt einige spannende neue Darsteller mit sich. Kaitlyn Dever wird als Abby zu sehen sein, Young Mazino als Jessie, Danny Ramirez als Manny, Tati Gabrielle als Nora, Ariela Barer als Mel und Spencer Lord als Owen.

The Last of Us Staffel 2: Weniger Episoden, aber mehr Spannung

Die kommende Staffel wird sieben Episoden umfassen, zwei weniger als die erste Staffel. Trotz der kürzeren Episodenzahl wird die Serie nicht die gesamte Handlung des zweiten Spiels von Naughty Dog abdecken. Serien-Co-Schöpfer Craig Mazin hat angedeutet, dass die Serie über drei Staffeln hinausgehen könnte. Dies gibt den Machern die Möglichkeit, die Geschichte ausführlich zu erzählen und neue Handlungsstränge zu entwickeln. Immerhin bot The Last of Us Part 2 wesentlich mehr Story als das erste Spiel.

Die zweite Staffel der HBO-Serie The Last of Us wird 2025 erscheinen. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, aber die ersten Eindrücke versprechen eine packende Fortsetzung.