The Last of Us – Staffel 2: Die HBO-Serie kommt im April zurück

Die preisgekrönte HBO-Serie The Last of Us kehrt mit Staffel 2 zurück! Im April erwartet dich die zweite Staffel mit sieben spannenden Episoden. Co-Serienschöpfer Neil Druckmann verkündete diese Neuigkeit während der CES in Las Vegas.

Die neuen Folgen starten im April und sind exklusiv bei Sky (Deutschland, Österreich) verfügbar. Jeden Woche erscheint eine neue Episode. Du kannst sie über Sky Q, den Streamingdienst Sky X oder auf Sky Atlantic anschauen. Falls du Staffel 1 verpasst hast, ist sie aktuell u.a. auf Sky abrufen.

The Last of Us – Worum geht es in Staffel 2?

Die Geschichte setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel an. Joel und Ellie, gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey, stehen vor neuen Herausforderungen. Ihre Vergangenheit holt sie ein, und die Welt um sie herum wird immer unberechenbarer. Konflikte, die sie glaubten, hinter sich gelassen zu haben, kehren zurück – sowohl zwischen ihnen als auch mit den Gefahren der postapokalyptischen Welt.

Neben Pedro Pascal und Bella Ramsey kehren Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria zurück. Neu dabei sind unter anderem Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina und Young Mazino als Jesse. Weitere Neuzugänge sind Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) und Jeffrey Wright (Isaac). Catherine O’Hara wird zudem einen Gastauftritt haben.

Die HBO-Serie basiert auf der gefeierten Videospielreihe von Naughty Dog und begeistert mit emotionaler Tiefe, beeindruckendem Storytelling und einer grandiosen Besetzung. Die erste Staffel gewann mehrere Emmy-Auszeichnungen – kein Wunder, dass die Erwartungen für Staffel 2 hoch sind.

Neben der packenden Handlung punktet „The Last of Us“ durch seine hochkarätigen Produzenten. Craig Mazin, bekannt durch Chernobyl, und Neil Druckmann, einer der Schöpfer des Spiels, bringen ihre Expertise zusammen. Gemeinsam erschaffen sie eine Serie, die Fans des Spiels begeistert und Neulinge in ihren Bann zieht.