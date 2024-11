The Last of Us – Staffel 2 erscheint im Frühjahr 2025

Das du mit der zweiten Staffel von The Last of Us, der hochgelobten HBO-Verfilmung der Videospiele von Naughty Dog, im Jahr 2025 rechnen kannst, wusstest du vielleicht schon. Später sprach man von der ersten Jahreshälfte 2025. Nun wird HBO konkreter und spricht davon, dass wir die neuen Episoden sehr zeitnah bekommen werden.

Casey Bloys, CEO und Chairman von HBO und Max Content, gab während einer kürzlich Präsentation zum kommenden Programm bekannt, dass The Last of Us Staffel 2 bereits im Frühjahr 2025 erscheinen wird. Das bedeutet konkret ein Release-Fenster zwischen Januar bis März 2025. Ein richtiges Premierendatum für die erste Episode der neuen Staffel gab es noch nicht. Bereits im März 2023 gab Ellie-Darstellerin Bella Ramsey dieses Zeitfenster vor. Damals sagte sie „Es wird eine Weile dauern. Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses Jahres drehen.“ So geschah es auch.

Vor einigen Monaten, genauer im August, bot HBO bereits einen kleinen Teaser-Trailer, bevor im September zur Feier des „The Last of Us Day“ ein vollständiger Trailer veröffentlicht wurde.

Wird die zweite Staffel das komplette zweite The Last of Us-Videospiel abdecken?

Nein. Bereits vorab wurde klar, dass die zweite Staffel nur den Anfang von The Last of Us: Part 2 zeigen wird. Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann haben dies bereits vorab bestätigt. Mazin hat außerdem bestätigt, dass die nächste Staffel nur sieben Episoden umfassen wird.

Anhand des bisher gezeigten Filmmaterials scheint es als ob Abbys und Ellies Handlungen von Anfang an parallel erzählt werden. Abby wird dabei von Kaitlyn Dever verkörpert.